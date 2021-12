Luan Santana, Saulo e Flávio José entre atrações do São João nesta sexta

Para quem ainda está se programando para o São João de Salvador, o arrasta-pé prossegue nesta sexta-feira, 23, em Paripe (subúrbio ferroviário) e no Pelourinho (Centro Histórico) com grandes atrações (confira grade completa abaixo).

Em Paripe, o sertanejo Luan Santana e o cantor baiano Saulo Fernandes se apresentam a partir das 21h, na praça João Martins.

No Pelô, a programação conta com o forrozeiro Flávio José, no Terreiro de Jesus, as bandas Colher de Pau, Tio Barnabé, no largo do Pelourinho, além de Zelito Bezerra, no Cruzeiro de São Franciso (Sala de Reboco).

Confira a programação completa:

Sexta-feira (23)

Paripe

17h - Menina Forrozeira

19h - Saulo Fernandes

21h - Luan Santana

23h - Papazoni

1h - Pra Casar

Largo do Pelourinho

17h - Tio Barnabé

19h - Colher de Pau

21h - Carlos Vilela

23h - Val Macambira

1h - Gereba

Terreiro de Jesus

17h – Filomena

19h - Cicinho de Assis

21h - Flávio José

23h – Genard

1h - Jó Miranda

Cruzeiro de São Francisco (Sala de Reboco)

17h - Trio Anarriê

19h - Zefa di Zeca

21h - Rebeca Tárique

23h - Zelito Bezerra

1h - Zé de Tonha

Sábado (24)

Paripe

17h - Dan Valente

19h – Estakazero

21h – Pablo

23h - Seu Maxixe

1h - Jhony Paixão

Largo do Pelourinho

17h - Tio Barnabé

19h - Colher de Pau

21h - Carlos Vilela

23h - Val Macambira

1h - Gereba

Terreiro de Jesus

17h - Kiko Salli

19h - Cacau com Leite

21h - Flor de Maracujá

23h - Poiz é

1h - Jorge Zarath

Cruzeiro de São Francisco (Sala de Reboco)

19h - Amor e Brasa

21h - Mel sem Pimenta

23h - Bando Virado no Mói de Coentro

1h - Cole Comigo

adblock ativo