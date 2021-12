Limão com Mel faz show no São João de Paripe nesta terça

O bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, recebe uma programação especial de São João nesta terça-feira, 23. A partir das 18h, a banda Filomena Bagaceira dá início aos festejos, que contarão ainda com os shows de outras quatro bandas.

Os soteropolitanos e visitantes que estiverem no local vão curtir ainda as apresentações dos grupos Tio Barnabé, Limão com Mel e Torres da Lapa, além do cantor Tierry.

No Pelourinho, a festa começa às 16h, com Targino Gondim. Carlos Pita, Dorgival Dantas, As Coleguinhas e Renato Fechini se apresentam na sequência no palco do Terreiro de Jesus.

Nos dois locais, a festa continua na quarta-feira, 24, quando se apresentam Aviões do Forró, Zelito Miranda, Saulo e Estakazero, entre outros.

