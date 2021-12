Irecê comemora São João com 30 dias de festa

É com uma extensa programação cultural que a cidade de Irecê, a cerca de 480 km de Salvador, se prepara para receber o público que quer curtir os festejos juninos. Além de artistas consagrados no cenário nacional, como Luan Santana, Michel Teló, Chiclete com Banana, Wesley Safadão e a dupla sertaneja Victor e Léo, a programação do São João de Irecê 2015 contempla a diversidade musical, com artistas locais, representantes do pé de serra e forró das antigas, grandes nomes da Jovem Guarda, a exemplo de Jerry Adriani e Odair José, e apresentações de rock, reggae, sanfona e outros ritmos em palco alternativo.

A festa acontecerá de 1º a 30 de junho nos bairros e povoados, incluindo o Arraiá das Caraíbas, as festividades na Praça Clériston Andrade, o Arraiá do Mercadão e o São Pedro da Boa Vista. "O compromisso da nossa gestão é levar alegria para as pessoas, trazendo grandes atrações para tocar de graça. Como consequência, incentivamos o turismo, geramos emprego e renda e ajudamos a movimentar o comércio, que é uma das principais vocações da cidade", destaca o prefeito da cidade, Luizinho Sobral.

A expectativa da prefeitura é receber cerca de 100 mil pessoas por dia. Haverá, ainda, a construção de espaços para idosos e pessoas com necessidade especial de locomoção, além de uma programação especial com espaço reservado para crianças, das 14h às 18h.

Festa fechada: Forró Sertão



Como chegar: Saindo da capital, utiliza-se a BR 324 até Feira de Santana, em seguida passará a utilizar a BA 052, Estrada do Feijão, que faz ligação entre Ipirá, Mundo Novo, Morro do Chapéu, América Dourada e Irecê. A viagem de carro pode ser feita em até 6 horas, e em 8 horas de ônibus. Para quem preferir viajar de ônibus, a empresa Águia Branca é a única empresa de transporte que faz a linha Salvador-Irecê.





