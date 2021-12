Hospital baiano promove festa junina para pacientes

Para marcar a celebração do São João, o Hospital Santa Izabel (HSI), situado no bairro de Nazaré, em Salvador, promoverá festas temáticas nas alas pediátrica e adulta durante esta semana. O objetivo é levar entretenimento e cultura, além de contribuir na recuperação e bem-estar dos pacientes.

A primeira festa, voltada para as crianças e seus acompanhantes, ocorre no dia 11 de junho, das 14h às 17h, no Salão Preto e Branco do Hospital. As atrações ficam com o forró de Leonardo Lordelo e a animação de Leidy – ambos voluntários da Santa Casa da Bahia.

Para completar a programação, terá casamento na roça com a participação dos pets Angus e Mafalda, cães-terapeutas que contribuem no tratamento psicológico de crianças.

Já no dia 13 a festa tem como foco os pacientes adultos. A celebração acontecerá das 14h às 16h, com a participação do Quarteto do Zé. Além dos pacientes, o evento mobiliza os acompanhantes e colaboradores da instituição.

