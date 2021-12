Hospitais estaduais realizam 426 atendimentos no São João

Durante o período do São João, os principais hospitais públicos da Bahia contabilizaram 426 atendimentos a pacientes feridos em acidentes de trânsito, por fogos de artifício ou explosão de bombas.

Os números foram divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) na manhã desta quinta-feira, 25, e se referem ao período de 20 a 24 de junho.

A unidade com o maior número de ocorrências relacionadas a queimaduras e ferimentos decorrentes de explosão de bombas foi o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, com 50 atendimentos.

O Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, foi o que registrou mais casos de acidentes de trânsito, com 116, seguido pelo Hospital de Santo Antônio de Jesus, com 94 ocorrências.

Além destes, também foram contabilizados os dados dos hospitais Roberto Santos (HGRS) e Ernesto Simões (HGESF), em Salvador; hospitais Geral Luis Viana Filho (Ilhéus), Regional de Guanambi, Prado Valadares (Jequié), Geral de Ipiaú, Estadual da Criança (Feira de Santana) e Hospital do Oeste (Barreiras).

