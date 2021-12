HGE tem redução de 34% no número de queimados durante o São João

O Hospital Geral do Estado (HGE) registrou 35 atendimentos a pessoas queimadas durante os dias de feriado de São João. Deste balanço, divulgado nesta segunda-feira, 26, pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), 23 casos foram motivados por explosão de bombas e 12 por queimaduras ocasionadas por fogos de artifício.

Em relação ao mesmo periodo do ano passado, quando foram registrados 53 atendimentos, o número de pessoas queimadas que deram entrada no HGE diminuiu 34%.

Já no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), outro posto de referência no atendimento à queimados, foram contabilizados 16 casos de feridos por explosão de bombas. A Sesab não informou números do HRSAJ referentes ao período de São João de 2016.

Mesmo com a redução do número de casos na capital baiana, o alerta para os perigos da explosão de fogos continua em pauta com a proximidade das comemorações da festa de São Pedro, comemorada nesta quinta.

Orientações

De acordo com o médico infectologista Roberto Badaró, as pessoas que se apresentem “queimadura que têm como característica a presença de bolhas devem procurar, imediatamente, um posto de saúde”.

Segundo o especialista, a formação de bolhas na pele indicam uma gravidade maior no ferimento, que pode ser identificado como uma queimadura de segundo ou terceiro grau.

Ainda de acordo com Badaró, os sintomas de queimaduras mais simples podem ser amenizados logo no momento da queimadura.

“Quando há apenas vermelhidão no local queimado, a pessoa pode passar leite de magnésia ou espalhar uma pomada cicatrizante”, disse Roberto.

Ele também ensina a utilizar uma compressa com gelo como uma maneira de reduzir danos. “Esse tratamento requer cuidado, pois o gelo pode queimar a pele. Por isso, a vítima deve aplicar a compressa em intervalos de dois minutos”, alerta o médico.

O especialista ainda enfatiza que esses métodos são direcionados apenas à queimaduras de primeiro grau, quando o único sintoma apresentado é ardência e vermelhidão do ferimento.

Além de oferecer dicas de primeiros socorros à vítimas de queimadura, as orientações do infectologista Roberto Badaró contribuem para desmistificar algumas soluções popularmente difundidas, como a utilização de remédios caseiros como manteiga e borra de café.

*Estagiários sob a supervisão do editor–coordenador Luiz Lasserre

