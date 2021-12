HGE registra nove casos de queimadura; saiba como prevenir

Os tradicionais fogos do São João já deixaram vítimas de queimaduras em Salvador. Somente no Hospital Geral do Estado, foram atendidos nove casos do último sábado, 20, até a manhã de segunda-feira, 22.

Foi uma vítima queimada pelos fogos e outros oito casos decorrentes de explosão de bombas. O médico André Luciano Andrade, diretor do hospital, alerta que as queimaduras podem até levar à morte, a depender da gravidade, e os tratamentos caseiros podem complicar os ferimentos.

"Levando em consideração anos anteriores, a gente percebe que a maior procura [por atendimento] ocorre após o encerramento da festa. Enquanto os festejos acontecem, as pessoas usam paliativos e não procuram [assistência] médica. O resultado é a complicação do ferimento", disse o diretor em nota.

Quem gosta de aproveitar os festejos deve seguir alguns cuidados, como comprar fogos somente em locais autorizados, obedecer às orientações do fabricante e não deixar crianças sozinhas.

No ano passado, entre os dias 22 e 24 de junho, o HGE atendeu 41 pessoas. Entre elas, 29 sofreram queimaduras diversas, incluindo fogos de artifício, e 12 estavam com ferimentos causados por explosão de bomba. Já em 2013, a unidade registrou 45 atendimentos - 19 por queimaduras diversas e 26 por explosão de bomba.

Pronto atendimento

Além do HGE - que é referência no tratamento de queimados -, há várias Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) capacitadas para atender ocorrências de lesões consideradas leves. "Em casos mais graves, em que a vítima tenha mais de 20% do corpo queimado, os hospitais gerais de Salvador e de Santo Antônio de Jesus são a melhor escolha para o atendimento", informa o médico.

Em casos de queimaduras, é contraindicado passar qualquer produto no ferimento, como creme dental. Segundo o médico, apenas água limpa não causa danos. A orientação é levar a pessoa a uma unidade médica.

adblock ativo