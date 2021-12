HGE atende 28 pessoas vítimas de fogos de São João

O Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, registrou 22 entradas por conta de explosão de bombas e seis pacientes vítimas de queimaduras relacionados às festas de São João, de sábado, 20, às 10h desta quarta-feira, 24, segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

Até agora, os números são menores do que os do ano passado, quando, entre os dias 22 e 24 de junho, o HGE atendeu 41 pessoas. Entre elas, 29 sofreram queimaduras diversas, incluindo fogos de artifício, e 12 estavam com ferimentos causados por explosão de bomba. Já em 2013, a unidade registrou 45 atendimentos - 19 por queimaduras diversas e 26 por explosão de bomba.

Pronto atendimento

Além do HGE - que é referência no tratamento de queimados -, há várias Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) capacitadas para atender ocorrências de lesões consideradas leves. "Em casos mais graves, em que a vítima tenha mais de 20% do corpo queimado, os hospitais gerais de Salvador e de Santo Antônio de Jesus são a melhor escolha para o atendimento", informa o médico.

Em casos de queimaduras, é contraindicado passar qualquer produto no ferimento, como creme dental. Segundo o médico, apenas água limpa não causa danos. A orientação é levar a pessoa a uma unidade médica.

