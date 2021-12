Governo divulga programação do São João na Bahia

Foi divulgado oficialmente nesta segunda-feira, 13, a programação do São João da Bahia, organizado pelo governo do estado. Na capital os shows acontecerão em três bairros, Pelourinho, Paripe e Periperi. No interior o governo apoia muitos municípios, para ver a programação das cidades acesse o site do evento.

Na capital, no Centro Histórico, a festa já começou e tem abrigo nos largos Quincas Berro D'Água, Pedro Archanjo e Tereza Batista. Nos três espaços, os shows seguem até o 29 de junho, traz atrações de forró tradicional, eletrônico e Pé de Serra.

O Terreiro de Jesus, também no Pelourinho, receberá estrutura especialmente montada para receber os shows nos dias 23, 24 e 25 de junho. Atrações como Adelmário Coelho, Dorgival Dantas, Flávio José, Estakazero e Alceu Valença farão a festa.

Já quem for para Paripe terá além do forró, sertanejo e o arrocha nos dias 24 e 25 de junho. O time de atrações no Subúrbio Ferroviário terá nomes como Torres de Lapa, Simone e Simaria, Cangaia de Jegue, Kart Love e a sertaneja Paula Fernandes. Periperi será palco para o Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas, com grupos de toda a Bahia disputando o título no espetáculo de coreografias, figurinos e temas juninos.

adblock ativo