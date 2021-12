Governador garante mais festa no circuito de Paripe em 2016

O caminho da roça mais procurado pelos forrozeiros na última noite de festejos juninos na capital foi a Praça João Martins, em Paripe, em Salvador. Atrações de peso como Aviões do Forró, Forró do Moído e Danniel Vieira atraíram uma multidão.

O governador Rui Costa esteve presente na festança em Paripe e garantiu que, ano que vem, a festa será ainda maior. "Um evento como esse aqui em Paripe é muito importante. Ano que vem traremos mais atrações de peso", disse Rui.

A banda Aviões do Forró, a mais esperada da noite, embalou o público ao som de novos sucessos, como "Eu ela e a amiga dela" e "Aliança no Bolso". Mas, também, não faltaram antigas músicas como "Se não Valorizar" e "Você não vale nada".

Nem chuva espanta

Nem mesmo a chuva foi capaz de espantar o público, que, nos intervalos entre as canções, gritava: "Aviões é a melhor banda do Brasil".

O carinho dos fãs foi retribuído por Xand e Solange, encantados com a possibilidade de fazer o show no Subúrbio. "Estamos muitos felizes. Ano passado tocamos no Pelô e a galera lotou. Hoje, estamos aqui para essa multidão cheia de amor", disse o vocalista.

Um espaço familiar com segurança, bebidas e muita comida boa. Foi assim que a comerciante Maria Remilda, 51, definiu a área de shows. "Temos bebidas e comidas típicas, além de uma discoteca animada", disse.

Banda Aviões do Forró reuniu milhares de pessoas em Paripe (Foto: Mateus Pereira | GOVBA)

