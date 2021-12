Geraldo Azevedo é confirmado no São João do Pelourinho

O São João da Bahia, realizado no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, terá como principal atração na véspera dos festejos juninos, no domingo, 23, o cantor e compositor Geraldo Azevedo. A programação, que começa às 18h, também terá Estakazero, Zelito Bezerra e Genard.

No mesmo dia, no largo Tereza Batista, Del Feliz abre a noite, seguido por Fernando Ferraz, Guto e Flavinho e André e Mauro. No largo Quincas Berro d´Água, a programação começa com Trio Nordestino e continua com Bagagem Arrumada, Aila Menezes, entre outros. Já o largo Pedro Arcanjo recebe Cicinho de Assis e Eletroxote.

Os festejos na capital baiana começa no dia 20 e segue até dia 24. Entre os dias 21, que contará com show de Elba Ramalho, e o dia 23, além dos espaços citados, a festa também será realizada no largo do Pelourinho e no Cruzeiro de São Francisco.

