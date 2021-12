"Forroça" agita Cruz das Almas nos próximos dias

Grandes nomes do forró e do sertanejo se apresentam no "Forroça", nos dias 20 e 23 de junho, na Fazenda Cabana do Bosque, no município de Cruz das Almas, a 146 quilômetros de Salvador.

O evento, que une tradição e modernidade, traz Saulo, Israel Novaes, Cavaleiros do Forró, Matheus & Kauan e Simone & Simaria como atrações do primeiro dia. Já no segundo dia de festa, quem anima o público é Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Dorgival Dantas, Avenida Se7e e João Almeida.

Quem quiser aproveitar a festa pode adquirir os ingressos que custam entre R$ 140 e R$ 270 para o primeiro dia e R$ 180 e R$ 250 para o segundo dia. Existe ainda a possibilidade de garantir o passaporte para os dois dias de festa que custa entre R$ 280 e R$ 540.

adblock ativo