Forró marca Santo Antônio no Pelô neste fim de semana

O Pelourinho tem programação intensa de apresentações de grupos de forró e outros gêneros musicais neste sábado, 13, dia de Santo Antônio. As atrações são uma prévia do que vai ocorrer entre os dias 23 e 28 de junho, quando acontecem os festejos oficiais de São João no bairro.

A agenda é ampla em praças e largos do Pelô. Os sanfoneiros Denison Lago e Estevam Dantas se apresentam no Largo Quincas Berro D'Água, às 17h30. Logo após os sanfoneiros, às 19h, a reza de Santo Antônio será cantada pelo coral da Igreja do Rosário dos Pretos.

Depois da celebração musical-religiosa é a vez da banda Forró Fusaka subir ao palco, às 20h30. Encerrando à noite, a Banda Marana faz show às 22h30. O acesso ao largo é gratuito.

No Largo Pedro Archanjo, o clima também é de arrasta pé. Tenilson Gonzaga e o grupo Zé Honório e Banda Visgo de Jaca fazem shows gratuitos, às 20h30 e 22h30, respectivamente.

Mas as atrações para diferentes gostos não se encerram aqui. Saindo do universo do forró e indo para o sound system mesclado a ritmos afro-brasileiros, a banda BaianaSystem também faz apresentação no Pelô. O grupo executa as músicas do primeiro disco, homônimo, e do EP "Pirata". A entrada custa R$ 30.

