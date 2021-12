Forró atrai cerca de 40 mil pessoas ao Pelô

Cerca de 40 mil pessoas curtiram o quarto dia de shows gratuitos no Pelourinho, na noite deste domingo, 21, segundo estimativa da Polícia Militar. As bandas Canários do Reino e Cangaia e os cantores Del Feliz e Elba Ramalho foram as principais atrações do palco principal, no largo do Terreiro de Jesus.

Decoradas com temas juninos, com muitos balões e bandeirolas, ruas e vielas do Centro Histórico ficaram lotadas de baianos e turistas. O que chamou a atenção do universitário paulista José Gomes Borges, 22 anos, foi o grande número de famílias no local.

"É muito bom ver que o Pelô está atraindo famílias. Isso torna o lugar mais agradável e bonito. Presenciei uma cena linda: um casal de idosos com, pelo que parecia, filhos e netos dançando sem parar", disse o universitário, que revelou ser a quinta vez que vem passear na capital baiana.

Fãs da festa junina lotaram os largos do Centro Histórico (Foto: Raul Spinassé l Ag. A TARDE)

Programação

Na estrutura montada no largo do Pelourinho, as bandas Flor de Maracujá, Flor Serena e Caviar com Rapadura atraíram uma multidão de forrozeiros.

Quem comemorou foi a ambulante Marilene Almeida Santos, 48, que, segundo ela, faturou R$ 2 mil vendendo cervejas, refrigerantes e água.

"Dois mil até agora", disse, por volta das 21h. "Ainda quero vender bem mais até o final dos shows. Isso aqui está uma maravilha. Entre um cliente e outro, ainda encontro tempo para dançar com meu marido", completou Marilene.

Clima de paz

Depois de passar o dia reunido com familiares, o governador Rui Costa também esteve neste domingo no Pelourinho para prestigiar o evento da cultura regional.

De acordo com o comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, Valter Menezes, o clima é de tranquilidade. Segundo ele, 168 policiais fazem a segurança no local. Apesar de ainda não ter sido divulgado oficialmente, o número de ocorrências nesses dias é considerado baixo pelo comandante.

"Todos os visitantes passam por revista, inclusive, com detectores de metal. Temos policiais em cada esquina. E, graças a Deus, não tivemos problemas nesses dias. O clima é de paz", garantiu Menezes.

