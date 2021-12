'Fogueteiros' de última hora correm para feira

O movimento de pessoas em busca de fogos de artifício nos últimos quatros dias está fazendo a alegria dos comerciantes instalados na tradicional feira ao lado da avenida Paralela, próximo à entrada do Conjunto Trobogy. Nesta segunda-feira, 22, a expectativa era que a procura aumentasse, ainda mais, na noite e durante o dia de hoje.

Abertas desde o último dia 15, as lojas vinham registrando uma pequena procura pelos artefatos, que divertem crianças e adultos.

A vendedora Cristina Araújo, do Atacadão Caramuru, disse ser normal que o número de compradores só aumente às vésperas do São João, mas o movimento estava muito pequeno até a semana passada, em relação ao de anos anteriores.

A advogada Maria Lucia Melo, foi um dos consumidores que confessaram ter deixado para comprar os fogos na última hora. "Acho que é porque moro na avenida Orlando Gomes, perto daqui. E estou fazendo tudo às pressas porque viajo para o interior hoje [nesta segunda]", explicou, enquanto entregava estalos de salão, o popular "traque", a um dos netos.

Os preferidos

Os "traques" eram, disparadamente, os artefatos mais preferidos pelos pequenos "caipiras" que estavam na feira nesta segunda. Vestidos a caráter e acompanhados de pais e tios, eles atiravam fogos no chão ali mesmo, logo depois de comprá-los.

No meio da tarde, o movimento foi considerado mediano por parte dos vendedores das 14 lojas onde produtos variados são comercializados no local.

Impedida de viajar para Dias D'Ávila, onde passaria o São João, a administradora Neide Santos explicou que a festinha vai ser mesmo em casa. Ela mora na Cidade Baixa e disse que só nesta segunda foi comprar os fogos porque não teve tempo antes e as revendas situadas no bairro cobram muito caro.

Pelo mesmo motivo, a autônoma Elenice Dantas, que mora no bairro da Federação e estava com os dois filhos, também só adquiriu os produtos nesta segunda. De acordo com ela, não houve grande diferença de preços em relação aos do ano passado.

Opinião diferente tem a enfermeira Adriana de Assis, que mostrou uma pequena sacola de plástico onde estavam mercadorias que custaram cerca de R$ 100. "Está muito mais caro do que no ano passado, mas a gente não tem outra opção, tem que fazer a alegria do filho, não é?", ponderou.

Horários

Nesta terça, 23, o funcionamento é das 7h à meia-noite e, nesta quarta, 24, das 8 às 22h, horário que deverá ser mantido até o dia 2 de julho, quando as lojas serão desmontadas.

O comerciante Roque Andrade, da barraca Andrade, estava muito satisfeito com as vendas e estimou que aumentaram até 80% em relação ao ano passado.

"Depois do São João, o movimento fica fraco de novo, mas ainda há gente com muita fé em São Pedro e que compra fogos de artifícios especiais para a data", explicou ele.

adblock ativo