Fiéis mantêm devoção com trezena de Santo Antônio em casa

Da janela de casa, o decorador Rodrigo Guedes, 30 anos, contempla a Paróquia Santo Antônio Além do Carmo. Sua residência e o templo religioso estão separados por 66 passos, mas, na verdade, um funciona como extensão espiritual do outro. Com um altar de 3,5 metros de altura e muita tradição familiar, Rodrigo faz parte de um grupo cada vez menor de fiéis na capital baiana que ainda constrói altar para Santo Antônio e realiza trezena ao santo.

Rodrigo elabora o altar há 13 anos, que é aberto durante o período. Mas a relação dele e da família com Santo Antônio vai para além do número 13. O altar é instalado dentro de uma sala que foi esvaziada para ser o espaço sagrado da divindade.

A casa é da avó de Rodrigo, Maria do Socorro, 75 anos, que se casou com Antônio Fernando, cuja diferença com o nome do santo está somente na ordem do nome composto (Fernando Antônio). Mais tarde, o casal traria ao mundo a mãe de Rodrigo, Cláudia Pinto da Silva, que nasceu no dia 11 de junho, durante a trezena a Santo Antônio.

O decorador constrói o altar sozinho e faz questão de manter elementos tradicionais. Por isso, o espaço é sempre composto por papel e papelão, como era realizado nas ações familiares no interior.

Ele explica que todos os anos o altar tem decoração diferente. Geralmente, Rodrigo começa a construir em janeiro. Este ano, mais tarde, em maio.

“Quando eu era criança, participava das ações na paróquia. Mas há 13 anos resolvi retornar com a tradição do altar em casa. É difícil ver jovens fazendo isso nos dias atuais. E celebrar Santo Antônio em casa é diferente de fazer na igreja. Há maior proximidade e podemos fazer um altar com a nossa identidade, trazendo mais símbolos, ancestralidade”, detalha Rodrigo.

O decorador ainda explica que a ação é importante para que as pessoas percebam que a devoção ainda existe, além de demonstrar a beleza artística das criações. “O que eu peço a Santo Antônio é que eu sempre consiga fazer o altar”, diz.

Para Maria do Socorro, a confecção de altares em casa diminuiu bastante na capital baiana. Ela destaca que no interior essa tradição ainda se mantém. Ao mesmo tempo, ela destaca as particularidades da devoção ao santo casamenteiro.

“A beleza da devoção a Santo Antônio está na caridade, simplicidade. Simboliza força, natureza. A mesma comida que eu ofereço a você, ofereço ao prefeito, se ele passar por aqui durante a trezena”, conta Maria.

Propósito

Quem também elabora o próprio altar em casa, no Centro Histórico de Salvador, é o cantor Aloísio Menezes. E lá se vão mais de 25 anos. Para este ano, ele prepara um altar com decoração branca e pede paz no planeta. Na próxima quinta-feira, acontece a reza, momento que tradicionalmente devotos e amigos lotam a casa do artista.

“Já teve gente que saiu daqui casado. O ambiente muda bastante. Há muita música, é meio que um coral improvisado. E cada um tem o seu próprio momento. É uma energia muito bonita”, destaca Aloísio.

Para o padre da Paróquia Santo Antônio, em Cosme de Farias, Edmilson Lima, a devoção em casa e na igreja são complementares. Para ele, mesmo realizando a devoção em casa, é preciso que os fiéis mantenham o sentimento de pertencimento ao meio em que estão inseridos.

“Não se vive a fé isolado, nem como família. É natural que as pessoas festejem em casa. Afinal, as igrejas nasceram nas casas. E depois, conforme a sociedade aumentava sua complexidade, houve a necessidade de construir templos para tais reuniões e para que as pessoas cultivassem relações com o meio no qual estavam inseridos”, explica.

O pároco acredita que a intimidade que os devotos possuem com Santo Antônio faz com que devotem a ele todas as causas. “Santo Antônio é muito popular. É uma relação que é transmitida de geração para geração”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo