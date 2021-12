Fiéis celebram o santo com "bênção da fogueira"

Os louvores a São João Batista sustentam as festas mais tradicionais do Nordeste. Em Salvador, há 49 anos, na paróquia que tem o santo como padroeiro, na avenida Vasco da Gama, os fiéis encerraram, na noite desta terça-feira, 23, o novenário com a "bênção da fogueira".

De acordo com o pároco da Igreja São João Batista, João Kaczmarczyk, a queima da fogueira representa o anúncio de uma boa notícia. "Essa simbologia nasceu com a tradição da época. Significava o nascimento do filho herdeiro de uma determinada família e, consequentemente, o progresso delas", explica.

Filho de Zacarias e de Isabel, que era prima de Maria (mãe de Jesus), João Batista, celebrado hoje, foi o precursor de Jesus. João, cujo nome significa "Deus é propício", pregava um batismo de penitência e batizou muitos judeus, inclusive Jesus, no Rio Jordão. Nisto consiste o fato de ser chamado Batista, pois batizava com água, conforme conta o padre João.

Ainda segundo o sacerdote, as comemorações, na única paróquia da capital baiana dedicada ao santo começaram com o novenário que se encerrou no ato da queima da fogueira. Após a cerimônia, os fiéis participaram de uma missa de agradecimento e de uma confraternização.

"Agradecemos a esse santo todas as coisas boas. São João Batista é o único santo que tem o nascimento (24 de junho) e o martírio (29 de agosto) celebrados pelos cristãos", afirma o padre.

Programação

Para encerrar os festejos, hoje, as homenagens ao precursor de Jesus terão início às 7h, com as laudes (orações da manhã), seguida de terço e da ladainha. Uma missa festiva será presidida pelo bispo auxiliar de Salvador, dom Marcos Eugênio de Almeida, às 10h.

À tarde, os paroquianos se encontram, às 15h, para a oração do terço da misericórdia. Às 16h, para a missa pela saúde e, às 19h, para a missa solene.

Fundação

A Igreja de São João Batista foi fundada em 20 de junho de 1966, como resultado de uma cruzada em busca da expansão do bairro de Brotas.

Localizada em ponto central, em uma via de grande movimentação, a comunidade paroquial abrange as localidades de Vila América, Alto do Sobradinho, Alto da Bola e Vale das Muriçocas.

Compreende, ainda, as imediações do bairro da Federação e das avenidas Garibaldi e Vasco da Gama.

