Festejos de São João mobilizam o interior da Bahia

Os festejos de São João já animam a maioria das cidades baianas, e neste fim de semana as opções proliferam em grandes ‘arraiás’ e pequenos lugarejos. O fato de o dia 24 cair na segunda-feira representa mais um dia para os festeiros aproveitarem o feriadão.

>>Confira a programação dos principais festejos juninos no interior do estado

Embora a programação esteja variada em Salvador, com atrações para gostos diversos, a procura por cenários interioranos ainda movimenta as rodovias e os terminais marítimo e rodoviário, o que deve começar a se normalizar a partir de terça-feira, 25.

A proximidade entre domicílio e festejo desejado facilita a logística de deslocamento. Para quem mora em Salvador, por exemplo, e quer curtir a abertura do São João do Porto, nesta sábado, 22, em Cachoeira (a 112 km da capital), ainda tem tempo. Mas quem não for de carro próprio ou excursão deve se apressar se não adquiriu os bilhetes nos transportes coletivos.

Na cidade do Recôncavo, a festa começa com a abertura do tríduo em louvor a São João, seguido da abertura oficial com as filarmônicas Lyra Ceciliana, Minerva Cachoeirana e 25 de junho. Além do cenário bucólico, quadrilhas, e das atrações Cheiro Perfumado e Nenho, o principal show será de Luan Santana.

Mais distante, em Cruz das Almas (a 137 km de Salvador), a festança começou na sexta, 21, e segue até o dia 24. O lugar também faz parte do roteiro das festas juninas da Bahia. Neste sábado, tem, entre outras atrações, Solange Almeida, Saia Rodada e Elba Ramalho.

“Por estes dias todos os caminhos levam a algum forró”, disse o engenheiro Jaime Marcondes, revelando que vai sair de Feira de Santana, neste sábado, para a Chapada Diamantina.

“Vou curtir o show com Geraldo Azevedo em Lençóis, neste sábdo, em uma festa particular e, neste domingo, 23, volto pra Itaberaba, onde tem festa na praça”. Na cidade, a programação foi aberta dia 20 e termina neste domingo, com Dorgival Dantas.

Arraiá do Parque

Em Barreiras (a 858 km de Salvador), a tradição do São João tem, além da programação religiosa, grande número de festas privadas em residências e chácaras, e uma programação pública começou dia 20 e estima reunir 150 mil pessoas até este domingo.

Neste sábado, terá início no local o tradicional concurso regional de quadrilhas, com oito grupos inscritos de Barreiras, Brasília, Ibotirama e Luís Eduardo Magalhães. A final será no domingo com a premiação de R$ 18 mil.

Para o evento foi montada, no Parque de Exposições, uma estrutura com espaço para shows e vilas temáticas com destaque para o Vale Produtivo e a cidade cenográfica com réplicas de fachadas de antigos estabelecimentos.

“É uma viagem no tempo estar nesta vila, que relembra minha cidade da infância”, disse a costureira Ana Cristina Silva. Radicada em Brasília (DF), ela veio passar o feriadão com a família na cidade natal, como faz todos os anos.

