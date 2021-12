Festas particulares animarão o interior no São João

A despeito da situação de crise financeira que permeia o país, as festas privadas do período junino seguem programadas para acontecer na maioria dos municípios baianos.

A cidade de Cruz das Almas (localizado a 146 quilômetros de Salvador), por exemplo, receberá, mais uma vez, o Forroça. A festa acontecerá na Fazenda Cabana do Bosque, nos dias 20 e 23 de junho.

Artistas como Wesley Safadão, Jorge e Mateus, Simone e Simaria, Saulo, Cavaleiros do Forró e Israel Novaes fazem parte da grade.

Segundo a assessoria de comunicação do evento, não há dificuldade para a realização dos shows e as vendas seguem bem.

Já no tradicional Forró do Sfrega, que acontece em Senhor do Bonfim , a 375 km da capital, passarão pelo palco, nos dias 20 e 21 de junho, bandas como Harmonia do Samba , Aviões do Forró, Henrique e Juliano, É o Tchan e Seu Maxixe.

A assessoria da festa informou que, "tendo em vista o panorama nacional e também o calendário, que este ano dispôs o período junino em dias não muito favoráveis", foi identificada uma queda nas vendas, em comparação aos números do ano passado.

Entretanto, este cenário já estava previsto pela organização do evento. "Os organizadores se dizem otimistas com a realização da festa e acreditam que a marca Sfrega já está consolidada no circuito de festejos do Nordeste" , explica a nota enviada.

Efeito dominó

O cantor Adelmário Coelho contou que os acontecimentos financeiros que envolvem o país impactaram na cultura e, de certa forma, comprimiram o mercado neste ano.

"Esse efeito dominó prejudica, também, a classe forrozeira. Graças a Deus e ao meu público, estamos conseguindo manter a mesma média de apresentações do ano passado" , disse.

Com a banda Cangaia de Jegue o efeito foi parecido. O empresário Júnior Bonfim explica que, apesar dos problemas com os cancelamentos de shows em diversos locais, o grupo conseguiu alcançar a meta de apresentações para o período.

"Tivemos dificuldade em realizar os shows seguidos que fazemos no mesmo dia, em cidades diferentes. O fato de algumas praças cancelarem seus festejos, dificultou a possibilidade dessa dobradinha, em função de a logística de deslocamento ter sido afetada", disse.

A programação da banda, segundo ele, fica reservada para a Bahia onde participarão dos "principais festejos do Estado".

O empresário do grupo Estakazero, Kel Mascarenhas, disse que a banda tocaria em algumas cidades que tiveram os seus festejos cancelados, o que prejudicou a agenda.

