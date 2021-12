Festa de São Pedro na orla terá mais de 10h de duração

O novo complexo de gastronomia e entretenimento de Salvador, Vila Jardim dos Namorados, irá promover uma uma festa de São Pedro, no sábado, 29, na orla da Pituba.

O "São Pedrão da Vila" terá mais de 10h de duração, dois palcos e cinco atrações em uma vila junina com comídas típicas do período.

Trazendo muito forró aos público, irão marcar presença no evento o Forró do Tico, Filhos de Jorge, Kart Love, Colher de Pau e Gelasamba, a partir das 13h.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Sympla, Partiu Balada e no local do evento.

