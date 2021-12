Festa abre temporada de forró em Salvador

A temporada dos festejos juninos da capital baiana foi aberta no final da tarde deste domingo, 31, com a festa Casa Skol, realizada em um casarão colonial no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador.

O evento, que terá mais duas edições nos próximos domingos antes do São João - dias 7 e 14 de junho -, reuniu cerca de 700 pessoas e contou com as apresentações das bandas Timbalada e Forrozão.

A festa integra o conjunto de ações promocionais que a marca de cervejas Skol, da multinacional, vai realizar no interior do estado durante o São João.

"A Casa Skol serve 'esquenta' para os forrozeiros que vão aproveitar as melhores festas juninas do interior da Bahia", explicou a gerente de marketing da Ambev, Gabriella Esper.

Além do evento na capital, a marca vai patrocinar as festas juninas de rua dos municípios baianos de Santo Antônio de Jesus, Amargosa e Cruz das Almas.

A Skol também será responsável por quatro grandes festas privadas do interior: o Forró do Lago e Forró da Vila, em Santo Antônio de Jesus; e o Ticomia e Brega Light, em Ibicuí.

"Incentivar manifestações culturais importantes como o São João é importante para a marca. É possível que, até o dia 20 de junho, outros municípios também fechem patrocínio", afirmou o diretor de negócios da Ambev na Bahia, João Paulo Falcão.

De olho nos festejos juninos, a marca preparou, ainda, um design especial para as latinhas de cerveja que serão comercializadas em todas as cidades do nordeste que terão festas patrocinadas pela Skol.

A embalagem ganhou ilustração de recortes de chita e quadros estampados em homenagem ao São João.

Programação

No próximo domingo, as atrações da Casa Skol são as bandas Forró a Dois e Oito7Nove4 e os cantores Luan Estilizado e Bell Marques.

De acordo com a assessoria de comunicação do evento, as atrações para o dia 14 ainda não foram confirmadas. A festa tem início às 17h e os ingressos custam R$ $ 110 (open bar masculino) e R$ 90 (open bar feminino).

