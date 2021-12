Estakazero agita festa junina em Vilas do Atlântico

A banda Estakazero anima a noite deste sábado, 13, no Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador).

O evento batizado de "Arraiá de Vilas", começa a partir das 22h e ainda conta com os shows do grupo de forró U Tal do Xote e da dupla sertaneja André e Mauro.

Com sucessos como "Encosta Neu", "Lua Minha", "Inovação" e "Não sou de Ninguém", a Estakazero promete trazer o clima de São João para o público.

Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 100 e podem ser adquiridos na casa de shows, em Vilas do Atlântico, e nos balcões de vendas dos shoppings.

