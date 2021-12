Em novo formato, retorno do Arraiá da Capitá é sucesso no São João em casa

O Arraiá da Capitá retornou este ano e animou o público durante a noite de São João nesta quarta-feira, 24. Com a pandemia do novo coronavírus e a proibição de realização de shows presenciais por conta das aglomerações, o evento fez com que os amantes dos festejos juninos pudessem curtir o São João na segurança de sua casa.

Neste ano, o Arraiá foi transmitido através do canal no YouTube do Grupo A TARDE e contou com apresentação da atriz e apresentadora Érica Saraiva.

A primeira edição do evento, promovido pelo A TARDE, aconteceu em 1986, com o nome Arraiá da Orla. No ano seguinte o festejo aconteceu no Parque de Exposições, na avenida Paralela, já com o nome de Arraiá da Capitá. Para trazer um clima de vila do interior, o local virou uma vila cenográfica, com bandeirolas e réplicas de fogueiras.

O sertanejo Rode Torres foi o primeiro a se apresentar na live, com músicas do seu novo álbum ‘O Novo’. Entre as músicas, foram cantadas ‘Nem um pouco maluco’ e ‘Atrapalhadinha’, que têm a participação no disco de Ivete Sangalo e Leo Santana, respectivamente.

"Todo mundo em casa, infelizmente, mas tudo isso vai passar. Eu já fiz parte do Arraiá da Capitá quando cantava na Colher de Pau, com Felipe Pezzoni, hoje na Banda Eva que vai tocar aqui também", disse Rode.

Evento começou com apresentação do sertanejo Rode Torres | Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE

Começando o ritmo do forró, foi a vez do cantor Del Feliz colocar o público para dançar agarradinho na sala de casa. Del cantou clássicos do São João, como as músicas ‘Se avexe não’, ‘Eu só quero um xodó’, ‘Cordel de sanfona’ e ‘Olha pro céu’. O forrozeiro também cantou sua nova música ‘Pra gente se abraçar’, que faz referência ao isolamento social provocado pelo novo coronavírus.

“Eu tava com saudade demais do Arraiá da Capitá. Ressignificado, mas a alegria não é menor! Estou feliz demais de estar aqui, porque tive a honra de fazer algumas vezes. Vamos cantar e fazer deste momento especial, nos divertir e fazer nossa festa do nosso jeito, diferente mas especial”, comemorou Del Feliz.

“Arraiá da Capitá é uma tradição que nem mesmo uma pandemia pode destruir”, completou o forrozeiro.

Del Feliz iniciou o ritmo do forró no Arraiá da Capitá | Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE

Mostrando que um bom São João é formado por uma mistura de ritmos e público, depois de Del Feliz, a Banda Eva assumiu o palco do Arraiá da Capitá. Contudo, para não fugir a tradição junina, o vocalista Felipe Pezzoni iniciou a apresentação com o xote ‘Flor Bela’, música que conta com a participação de Elba Ramalho. Em seguida a banda cantou sucessos já conhecidos pelos baianos na época do carnaval, como ‘Vem meu amor’, ‘Simplesmente’, ‘Minha pequena Eva’ e ‘Cometa Mabembe’.

“Curti muito minha adolescência inteira o Arraiá da Capitá. É uma honra e muito significativo para mim, principalmente neste momento que a gente está em casa e podemos levar alegria e boa música para essa galera que está assistindo”, diz Felipe Pezzoni.

A banda Eva aproveitou o evento para cantar sua nova música ‘Gratidão apenas’ que, segundo o vocalista, será lançada na semana que vem em todas as plataformas digitais.

Banda Eva misturou xote com músicas já famosas no carnaval baiano | Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE

Na sequência, as bandas Flor de Maracujá, Zelito Miranda e Tonho Matéria, respectivamente, trouxeram o forró para o Arraiá da Capitá. Ninguém ficou parado na sala de casa com a live, seja com o pé-de-serra tradicional ou com músicas de outros ritmos adaptadas para o forró. Como a banda Flor de Maracujá, que iniciou sua apresentação com uma releitura da música ‘Com ou sem mim’, do sertanejo Gustavo Lima.

Flor de Maracujá trouxe clássicos do forró e releituras de outros ritmos | Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE

Doações

Durante a live foi realizada uma ação solidária, em parceria com a Liga do Bem - instituto que ajuda a população através de projetos de educação, saúde, reformas estruturais e soluções em água, com o objetivo de ajudar a população que passa por dificuldades no período de isolamento social.

Com o QR Code na tela, os espectadores puderam realizar as doações durante a live, através do aplicativo PicPay. A Liga do Bem possui mais de 500 voluntários diretos na Bahia e mais de 300 fora do estado.

"Faça doação, a Liga do Bem precisa muito de todos nós. A parte mais importante deste projeto é doar. Vai fazer bem para várias pessoas e para a gente também, vamos nos tornar seres humanos melhores", alertou o vocalista da banda Flor de Maracujá, Jean Silva.

O Arraiá da Capitá 2020 em Casa contou com parceria da Diffs by DIFábrica, Master Magazine, Moura Dubeux Engenharia, Grupo LemosPassos, Cachaça da Roça, Natural Gurt, Yamaha Motofácil e Brasfrut. Além do apoio de Carol Cristo Cake, Pão & Vinho, Its Brasil Internet Corporativa e Bahia Sul Transportes.

Em novo formato, retorno do Arraiá da Capitá é sucesso no São João em casa | Foto: Divulgação/ATarde

