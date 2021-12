Elba Ramalho está entre as atrações do São João do Pelô

Com o tema 'Respeita as Mina', o São João da Bahia 2019, no Pelourinho, terá um dia dedicado às mulheres. Isso porque, no próximo dia 21, a partir das 18h, as vozes femininas vão dominar os palcos espalhados no Centro Histórico de Salvador durante os festejos juninos. O destaque será o show da cantora Elba Ramalho.

O palco principal, que fica no Largo do Pelourinho, será aberto pela Orquestra Popular da Bahia. Elen Wilson, Dheya Lessa e Elaine Fernandes também sobem ao palco para cantar os clássicos do forró. Jeanne Lima é a segunda atração da noite, seguida por Elba Ramalho, Colher de Pau e Marcia Short.

No largo Tereza Batista, a programação terá Rebeca Tarique, Lara Amelia, Cole Comigo, Mariana Fagundes e Cris Mel. No Quincas Berro D´Água, nomes como Julie de Assis, Cida Martinez, Nadia Maia e Maira Cajé. Já o largo Pedro Arcanjo recebe Walquiria Santos, Menina Forrozeira, Geovana e banda, Gabriela Moraes e Odilani e Vitoria.

No largo do Cruzeiro de São Francisco, a Sala de Reboco, um espaço para dançar e aprender os passos do forró, terá a animação de Lore Improta, Gabriela Freire, Ellen Wilson, Bella Flor, Fernanda Portirio e Alessandra.

