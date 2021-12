Elba Ramalho e Marília Mendonça são atrações do São João em Salvador

A programação do São João da Bahia será animada por uma série de atrações que se apresentam neste domingo, 24, nos palcos montados no Pelourinho e no bairro de Paripe, em Salvador, a partir das 17h.

Os amantes do forró que foram ao Terreiro de Jesus vão acompanhar os shows de Targino Gondim, Del Feliz, Lucy Alves, Elba Ramalho, Fulô de Mandacaru. Já no Largo do Pelourinho, quem comanda a festa é Kiko Sali, Cangaia, Jorge Zarath, A Patroa e Jó Miranda.

Ainda no Centro Histórico de Salvador, a Sala de Reboco, localizada no Cruzeiro de São Francisco, recebe as apresentações de Forró Eu Laço, Boa Vigem, Pisa Macio, Julio César, Bando Virado do Mói de Coentro, e Cole Comigo. A programação também acontece nos largos Tereza Batista, Pedro Archanjo e Quincas Berro D'Água.

Já em Paripe, os cantores Dinho Santos, Mariana Fagundes, Marília Mendonça, Devinho Novaes e Johny Paixão fazem a alegria dos fãs do sertanejo e da sofrência. A festa no Subúrbio acontece na Praça João Martins.

