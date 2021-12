Elba Ramalho e Del Feliz são atrações no Pelô neste domingo

Seguindo a programação de São João, divulgada na terça-feira, 16, o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, recebe shows gratuitos na noite deste domingo, 21.

Elba Ramalho, Del Feliz, Canários do Reino, Geraba e Cangaia são as atrações do Terreiro de Jesus, a partir das 16h. Já no Largo do Pelourinho, a festa fica por conta das bandas Flor de Maracujá, Flor Serena e Caviar com Rapadura, que se apresentam a partir das 19h.

Os shows integram a extensa programação especial de São João em Salvador e são ótimas opções para quem quer curtir o clima junino que invadiu a cidade.

