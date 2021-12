Edição junina da Feira da Cidade é encerrada neste domingo

Bandeirolas, comidas típicas e forró dão o tom da edição junina da Feira da Cidade, que acontece até as 18h de hoje no canteiro central da avenida Centenário, no bairro da Barra.

O evento, aberto na última sexta-feira, conta com cerca de cem expositores, que adaptaram produtos da culinária, artesanato, bijuterias e artes plásticas para o tema de São João.

De acordo com a organizadora da Feira, Carla Maciel, a previsão é de que cerca de 15 mil pessoas passem no local até a noite deste domingo, 14.



"A festa de São João é uma das mais queridas do nordestino. Por isso, levamos esse tema, que tem tudo a ver com o clima festeiro da Feira da Cidade", explicou.



Por conta do tema, os chefs de cozinha e artesãos criaram uma nova 'roupagem' para as iguarias servidas e investiram na decoração da festa.



"A intenção foi transformar o espaço em uma grande e animada vila junina, como acontece no interior", disse a organizadora.



"Acho muito importante valorizar a cultura nordestina e poder curtir isso em família, em um ambiente agradável e tranquilo", disse a aposentada Vânia Silveira, 64, que foi à Feira acompanhada das duas netas.



Sanfoneira



No sábado, 13, além de comidas típicas, como bolo, milho verde e amendoim, o público curtiu o melhor do forró tradicional com as apresentações da cantora e sanfoneira baiana Lívia Matos e de um trio nordestino.



A próxima edição da Feira da Cidade já tem data marcada: será realizada nos dias 27, 28 e 29 próximos, na praça do Imbuí.



"Homenageamos São João e, depois dos festejos, vamos homenagear São Pedro", afirmou a organizadora Carla Maciel.

adblock ativo