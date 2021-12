Dupla Victor e Léo substitui Cristiano Araújo em Eunápolis

Com a morte do cantor Cristiano Araújo, que iria se apresentar na festa de São pedro em Eunápolis, a prefeitura da cidade escolheu a dupla Victor e Léo para substituir o sertanejo. A definição foi feita nesta quarta-feira, 24, e a dupla se apresenta no dia 26.

A festa ainda contará com Eduardo Costa no sábado, 27, e a dupla Bruno e Marrone no domingo, 28. Cheiro de Amior e Kart Love também vão animar a cidade entre 26 e 28 de junho.

adblock ativo