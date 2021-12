Dona Kida: são 96 anos e disposição de sobra para dançar

Ir a festa em vez de dormir significa perder a noite para você? Para Eneclides Brito de Souza, a Dona Kida, perde a noite quem a passa dormindo. Aos 96 anos, ela adora dançar – uma paixão de criança. Mas não se engane! Não estamos falando apenas de comemorações em família. Dona Kida também gosta desse tipo de encontro, mas não abre mão mesmo é de curtir eventos festivos, como São João e Carnaval.

A idosa já foi a festas em diversas cidades do interior da Bahia, como Itabuna, Jacaraci, Canavieiras, Jequié, Cruz das Almas e Ibicuí, onde foi passar o São João deste ano. Mas ela sonha mesmo é em dançar no programa Domingão do Faustão, da Rede Globo.

“Quero ir em Faustão porque vejo todo mundo lá. Sai do Big Brother, vai para lá; sai de todos os eventos, vai para lá. As artistas todas vão para lá. Quero ir mostrar como é que se dança o verdadeiro forró”, enfatizou. Isso porque, para ela, as apresentações do gênero exibidas no programa não são o “verdadeiro forró”.

Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Jun 24, 2017 às 10:44 PDT

Ela fala com orgulho que aprendeu a dançar sozinha aos 13 anos e nunca mais parou. Quando menina esperava o pai dormir, colocava travesseiros cobertos com lençol na cama e fugia pela janela. Tudo para poder dançar até amanhecer. “Só não gosto de 'punk'”, disse ela, fazendo careta ao se referir ao funk.

“Fico triste quando não vou para a festa. As [mulheres] novas não têm coragem de dançar, eu tenho. E aí?”, questiona ela, em tom desafiador.

"Pregar uma peça"

A paixão é tanta que Dona Kida não pensa duas vezes antes de "pregar uma peça" em quem tenta impedi-la de curtir. Há 3 anos, ela fingiu passar mal só para poder ir a uma festa, no Pelourinho, escondida do marido, o aposentado Camilo Pereira de Souza, 96 anos. Tudo com a ajuda do filho mais velho, Marcos Antônio Brito, 65 anos, conhecido como Marcos Toti.

O povo pensou que estava no hospital e eu estava dançando lá no Pelô O povo pensou que estava no hospital e eu estava dançando lá no Pelô

O filho ainda a levou ao Hospital Santa Isabel, em Nazaré, e, de lá, para a casa dele, no Largo de Roma, onde a roupa de festa de Dona Kida já a esperava. “Aí eu vesti minha roupinha para ir para a festa. O povo pensou que estava no hospital e eu estava dançando lá no Pelô”, lembrou ela, rindo feito uma criança.

“Houve um momento da vida em que minha mãe foi muito reprimida por meu pai. Quero que ela seja feliz. Além disso, tento dar um retorno pelo sacrifício que ela fez por mim. Ela se sacrificou muito para que eu pudesse estudar. Tudo o que eu sou devo a ela”, declarou Marcos Toti, referindo-se à época em que a mãe fazia cocada para vender, além de outros trabalhos, para pagar os estudos dele.

É ele quem sempre a leva para as festas. Para se ter uma ideia, ela é considerada a "Rainha do Forró" nos festejos juninos de Ibicuí (a 494 km de Salvador) e, por muitas vezes, recebeu as chaves da cidade na abertura do Carnaval. Na festa momesca deste ano, Toti e a esposa levaram a idosa para curtir dois dias de festa no Pelourinho.

Aos 65 anos, o filho mais velho de Dona Kida "pega o baba" quatro vezes por semana e coleciona medalhas e troféus conquistados em torneios. “Seguindo os passos de minha mãe, pretendo jogar bola até os 80 anos”, disse ele.

Euzeni Daltro

Dona Kida: são 96 anos e disposição de sobra para dançar

Cidade natal

Dona Kida é natural de Coaraci (a 453 km de Salvador), viveu em Ibicuí, onde costuma passar o São João, e, desde os 29 anos, mora em Salvador – atualmente no bairro de Santa Luzia do Lobato. A idosa está casada há 65 anos com seu Camilo, com que tem seis filhos. Seu Camilo é evangélico e vive tentando convertê-la. “Ele diz para eu seguir Jesus. Digo a ele que Jesus e Deus são para todos e eles gostam de mim do jeito que eu sou”, afirmou a idosa católica.

Segredos

Tem que fazer uma ginástica porque isso é muito bom para a saúde Tem que fazer uma ginástica porque isso é muito bom para a saúde

Para quem almeja envelhecer com tanta disposição quanto Dona Kida, ela dá o caminho das pedras. “Tem que fazer uma ginástica porque isso é muito bom para a saúde. É para isso que tem academia, para fazer ginástica para fortalecer os ossos e combater a osteoporose, o reumatismo e o estresse. E cuidar da mente também para ter força e coragem para poder dançar”, garante a idosa.

Dona Kida tem uma rotina agitada: lava e passa roupas, cozinha e varre a casa. Em dias de festa, faz tudo rapidinho para ter tempo de se arrumar. No entanto, engana-se quem pensa que, aos 96 anos, ela tem uma alimentação restrita. A idosa garante que come de tudo e a qualquer hora.

“Não tem esse negócio de sopa para tomar à noite. Eu como é farinha, carne frita, pirão, feijão com carne tarde da noite. Como qualquer coisa. Só não gosto muito de chocolate. Chocolate é bom, mas não faz bem ao físico. É muito quente, não faz bem ao intestino”, disse ela.

adblock ativo