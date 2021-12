Dias D'Ávila terá festas em homenagem a São João e São Pedro

Como forma de se diferenciar dos demais municípios, a cidade de Dias D'Ávila, localizada na Região Metropolitana de Salvador, a 54 km da capital baiana, sempre apostou em comemorar o dia de São Pedro, que acontece no final do mês de junho. No entanto, em 2015, o município resgatará a tradição e também terá uma programação especial, que tem como principal objetivo aquecer o comércio local.

Nos anos anteriores, o município reuniu cerca de 50 mil pessoas em três dias de festa de São Pedro, aquecendo o comércio local. Com essa mesma proposta, de 18 a 24 de junho acontecerá o Forró na Praça, realizado na Praça ACM, que contará com as bandas Tizio do Acordeon, Forró das Seis e Festival de Quadrilhas (dia 18), Valdelho e Val do Forró (19), Elias e Sua Gente e Cassuá (dia 20), Baixinho do Forró e Ricardo Viana (dia 21), Valdelho (dia 22), Marquinho Veloso, Quarteto do Forró e Baixinho do Forró (dia 23) e Val do Forró e Forró de Seis (dia 24).

Já nos dias 26, 27 e 28 de junho é a vez de comemorar o tradicional São Pedro, que reunirá diversas atrações na Praça de Imbassaí. Além do palco principal, que terá apresentações de bandas como Tayrone Cigano, Virgílio, Arreio de Ouro, Simone e Simaria e Torres da Lapa, o evento terá, ainda, o Circuito do Forró e o Circuito Barracas do Rio, que prometem não deixar ninguém parado.





