Deixou pra comprar a ceia junina hoje? Siga as dicas!

Amendoim, laranja de umbigo, espiga de milho e goma são alguns dos ingredientes que não podem faltar na ceia da festa mais tradicional do Nordeste. Porém, com a subida do custo de produção e transporte dos ingredientes, a ceia deste ano deve ser menor do que nos anos anteriores. E será mais complicado ainda para quem não se programou e deixou para a última hora.

Preços altos, pouco poder de barganha e filas para atendimento são alguns dos transtornos enfrentados pelos baianos que vão comprar os ingredientes para montar a ceia na capital ou no interior do Estado [confira os preços abaixo].

Seu Sebastião Pereira, 69 anos, costuma fazer as compras para o São João na véspera da festa. "Este ano alguns produtos subiram muito, outros se mantiveram. Todo ano eu faço a feira no mesmo período, na véspera do São João. Tem produtos que não dá para comprar com antecedência, por que podem ficar ruins".

A reportagem de A TARDE foi atrás das feiras espalhadas pala cidade e descobriu que, este ano, os maiores vilões são o licor, a laranja de umbigo e a goma. Para comprar a bebida junina com preço bom, o local indicado é a Feira de Paripe, onde o litro sai por R$ 7,99. Já a laranja de umbigo é melhor comprar na de Itapuã, onde a dúzia custa R$ 6.

Agora, se seu objetivo é comprar uma goma para bolo, mingau ou tapioca, o indicado é ir na Feira do Ogunjá ou na de Paripe, nas quais você pode adquirir o produto por apenas R$ 5.

Nutricionista ajuda

A nutricionista Iasmin Barreto indica que uma boa alternativa para driblar a carestia é usar substitutos. "A laranja (de umbigo) é maior e mais cara, o ideal é substituir pela laranja pera, mais barata. O jenipapo é mais usado para licor, e há frutas tão saborosas e nutritivas quanto ela para fazer a bebida, como umbu e cajá".

Já o amendoim é o intocável da ceia: "Além de cultural, é muito nutritivo. Para ter energia para dançar forró, opte por ele", recomenda.

Confira os preços nas feiras e se jogue!

Produtos Paripe Itapuã São Joaquim Ogunjá Amendoim R$ 5 (lata) R$ 5 (lata) R$ 5 (lata) R$ 5 (lata) Milho verde R$ 1,50 (lata) R$ 1,50 (lata) R$ 1,70 (lata) R$ 2 (lata) Espiga de milho R$ 1 (unid.) R$ 1 (unid.) R$ 1 (unid.) R$ 1 (unid.) Licor R$ 7,99 (litro) R$ 12 (litro) R$ 8 (litro) R$ 8 (litro) Laranja de umbigo R$ 8 (dúzia) R$ 8 (dúzia) R$ 8 (dúzia) R$ 7,50 (dúzia) Jenipapo R$ 2 (unid.) R$ 1 (unid.) R$ 0,50 (unid.) R$ 1 (unid.) Carimã R$ 4 (1/2 kg) R$ 6 (1/2 kg) R$ 4 (1/2 kg) R$ 5 (1/2 kg) Coco R$ 1 (unid.) R$ 2 (unid.) R$ 2 (unid.) R$ 2,50 (unid.) Pé de moleque R$ 7,50 (pacote) R$ 7,50 (pacote) R$ 8,50 (pacote) R$ 8 (pacote) Paçoca R$ 9,50 (pacote) R$ 9 (pacote) R$ 8 (pacote) R$ 8 (pacote) Aipim R$ 5 (1/2 kg) R$ 5 (1/2 kg) R$ 3 (1/2 kg) R$ 5 (1/2 kg) Goma R$ 5 (saco 1/2 kg) em falta R$ 9 (saco 1/2 kg) R$ 5 (saco 1/2 kg)

