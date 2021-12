Cruz das Almas terá artistas consagrados da festa nordestina

Uma das cidades mais famosas pelos seus festejos juninos e por sua tradicional guerra de espadas - atualmente proibida -, Cruz das Almas já está pronta para receber o público que lota a cidade nos dias de arrasta-pé. O tema é sugestivo: #AmoSãoJoãodeCruz - o São João mais amado da Bahia. É nesse clima que os festejos juninos do município acontecerão durante seis dias, entre 19 e 24 de junho, na Praça Senador Themístocles, no Centro, consolidando a fama de ser uma das melhores festas do gênero do país.



A animação, este ano, tem à frente nomes como Paula Fernandes, Flávio José, Targino Gondim, Alcymar Monteiro e Adelmário Coelho, Trio Nordestino e contará com artistas consagrados da festa nordestina, trazendo muito forró e romantismo durante a temporada forrozeira.

Festa fechada: Forroça

Como chegar: Partindo de Salvador, o motorista deve seguir pela BR-324, no sentido Feira de Santana, e pegar o viaduto que dá acesso à BR-101, que vai até Cruz das Almas. Outra possibilidade é atravessar a Baía de Todos-os-Santos, via ferry-boat, até o terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. De lá, deve-se seguir pela Rodovia BA-001 até o entroncamento com a BR-101 para chegar a Cruz das Almas.

