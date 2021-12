Cruz das Almas possui 18 queimados por fogos

Em 48 horas, foram registradas 18 entradas com queimaduras provocadas por fogos de artifício, desde a quarta-feira, 22, até a manhã desta sexta-feira, 24, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Almas, distante a 152 km de Salvador.

Segundo informações da coordenadora da UPA do município, a enfermeira Lívia Rocha, as situações dos pacientes não são sérias e a maior parte é causada pelas espadas e por bombas dos festejos juninos. A espera desse ano é um fluxo menor na UPA do que no ano anterior.

Além disso, a equipe está pronta para novos atendimentos a queimados, já que a tradicional guerra de espadas ainda vai acontecer na noite desta sexta, 24, quando é comemorado o feriado de São João.

Outros atendimentos

Já em Senhor do Bonfim, distante a 385 km de Salvador, situada no Centro-Norte da Bahia, foram registrados 25 atendimentos no Hospital Municipal da cidade até a tarde desta sexta-feira, todos com queimaduras leves. A Guerra de Espadas de lá também ocorre nesta sexta.

Na capital baiana, seis cidadãos deram entrada na quinta-feira, 23, véspera de feriado, com ferimentos ocasionados por explosões de bombas. E nove atendimentos de pessoas com queimaduras. As vítimas são de Salvador, mas não há informação sobre a proporção das lesões.

adblock ativo