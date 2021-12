Cristiano Araújo faria show no São Pedro de Eunápolis

O cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro na madrugada desta quarta-feira, 24, era uma das atrações confirmadas na festa "Pedrão", que comemora a passagem do São Pedro no município de Eunápolis.

O show do sertanejo seria na próxima sexta-feira, 26. Na página do evento no Facebook, a organização lamentou o ocorrido. Ainda não há informações se outro cantor vai se apresentar no lugar de Cristiano.

Integram ainda a grade de atrações os cantores Bruno e Marrone, Eduardo Costa e Danniel Vieira, além da banda Kart Love, entre outras.

Na última segunda, 22, o cantor fez show no São João do Pelourinho, em Salvador. Depois da apresentação, ele postou uma foto no Instagram ao lado da namorada, que também morreu no acidente nesta madrugada.

