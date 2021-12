Crise reduz estimativas e oferta de ônibus extras

O número estimado de passageiros que vão viajar de ônibus para curtir os festejos juninos no interior do estado e a oferta de horários extras na rodoviária de Salvador diminuíram em relação a 2015. O cálculo é baseado em dados da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos da Bahia (Agerba).

Este ano, a Agerba avalia que cerca de 175 mil pessoas deverão utilizar o terminal para o São João. Em 2015, a previsão era de que 200 mil pessoas optassem pela viagem de ônibus (redução de 12,5%). Em 2014, chegou a ser 205 mil.

A quantidade de horários extras também foi reduzida: serão 1.700 este ano contra 1.800 do ano anterior (redução de 5,6%). As estimativas refletem uma redução diária da demanda que tem ocorrido no terminal. Segundo o coordenador de fiscalização da Agerba, Abdul-Ramid, nos últimos seis meses, a média diária de passageiros no terminal, que é de 10 mil pessoas, tem decaído.

"Teve meses que bateu nove mil e até oito mil. Já a expectativa para o São João deste ano, de 175 mil pessoas, é justamente o número real do que ocorreu no ano passado", contou Abdul.

Como motivo para as reduções, ele destacou a crise econômica que o país enfrenta. Apesar de São João ser uma festa que atrai milhares de pessoas todos os ano para o interior do estado, Abdul considera que este ano não deverá superar a expectativa inicial.

"É muita gente deixando de viajar por problema gerado pela crise econômica. Acredito que, este ano, não vai passar dos 175 mil previstos. O movimento no terminal nos últimos feriados foi normal. Não superou as expectativas", acrescentou.

O casal Juliana Graça, 28 anos, e Alexandro Seixas, 36, desistiu de aproveitar o São João em Cruz das Almas. Eles chegaram a cogitar ir de carro, mas os mais de R$ 200 para a gasolina se tornaram empecilho.

Luciano ficará na capital com a esposa e os filhos (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

Pensaram em ir de ônibus, mas, ao pesquisar casas para alugar, só encontraram imóveis acima de mil reais. "Eu sempre viajo, mas este ano está tudo muito caro. As pessoas estão se aproveitando da crise e cobrando absurdos", disse Juliana.

O personal trainer Luciano Santos, 36, também optou por passar o São João na capital baiana. Ele chegou a pensar em ir de ônibus para Gararu, em Sergipe, com a esposa e dois filhos, mas desistiu. "A gente costuma viajar, mas devido à crise, dei uma segurada. Perdi vários alunos. A renda diminuiu. Vou ficar preso em Salvador mesmo", lamentou.

Na contramão dos desistentes, há quem não deixe de viajar. A estudante Aline Leile, 20, contou que a passagem para Ipirá está cara, mas que, no interior, a cultura do São João é muito forte. "Não dá para abrir mão de passar no interior, onde a cultura é forte, com ruas ornamentadas", frisou.

Travessia pelo ferry

A expectativa em relação à saída e ao retorno por ferryboat também é de redução do fluxo. Este ano, a Internacional Travessias Salvador, operadora do sistema, estima que utilizarão o serviço 80 mil passageiros e 20 mil veículos. Em 2015, foram 155 mil passageiros e 37 mil veículos. Diminuição de 48,4 % e 46%, respectivamente.

"O feriado, este ano, diferentemente do ano passado, ocorrerá mais para o final da semana (de quinta para sexta). Portanto, o movimento deve ocorrer no intervalo da mesma semana, ao contrário do que ocorreu em 2015, quando mobilizou dois finais de semana", ressaltou, em nota, a assessoria da Internacional sobre motivos para a diminuição.

Para quem optar por sair da cidade pelo ferry, a travessia contará com operação especial, com sete embarcações e uma de reserva, além de esquema bate-volta. Para o período junino, foram disponibilizadas cerca de nove mil vagas no serviço de hora marcada.

A travessia pelo ferry contará com operação especial (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

A operação especial terá início amanhã e será realizada até o próximo dia 27, com saídas nos horários regulares (de hora em hora), além de viagens extras "sempre que a demanda aumentar", segundo a nota.

No entanto, não significa que os sete ferries vão operar juntos. "O número em trânsito a cada momento depende da demanda e da programação de manutenção preventiva obrigatória", destacou, no texto, a assessoria da Internacional.

Desta terça, 21, até a próxima quinta, 23, o sistema vai operar 24 horas por dia para saídas a partir do terminal São Joaquim. Do dia 26 para 27, voltará a ser todo o dia, mas a partir do terminal Bom Despacho.

adblock ativo