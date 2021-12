Corpo de Bombeiros alerta para cuidados com fogos de artifício

O período de São João é sempre um momento aguardado com ansiedade nos estados do Nordeste, porém, tomar cuidado com fogos é sempre importante nessa época. No Piauí, por exemplo, segundo dados do Corpo de Bombeiros, uma a cada dez pessoas sofrem algum tipo de acidente ou queimaduras provocados pelo manuseio de fogos de artifício. Pensando em prevenir situações perigosas, o Corpo de Bombeiros da Bahia (CBMBA) alerta para os cuidados que devem ser tomados ao soltar fogos e orienta a população sobre os riscos e consequências da prática.

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), no Hospital Geral do Estado (HGE) ano passado, entre os dias 23 e 25 de junho, foram registrados 53 atendimentos, sendo 24 de queimaduras por fogos e 29 por explosão de bomba. No Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), um dos lugares mais procurados durante o período, entre 21 a 26 de junho de 2017, deram entrada na Unidade de Tratamento de Queimados, 16 pessoas vítimas de explosão de bomba.

Segundo o CBMBA, os artefatos adquiridos pelo público, devem ter o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e ser comprados em locais certificados pelo CBMBA.

É imprescindível que as normas de utilização sejam seguidas, assim como as orientações dos fabricantes e a validade dos materiais. O CBMBA alerta ainda, que mesmo dentro da faixa etária apropriada para usar o artefato, durante a o uso dos fogos de artifício, as crianças devem sempre ser supervisionadas por um adulto.

