Confira o 3º e o 4º episódios da série sobre Santo Antônio

O Portal A TARDE apresenta nesta quinta-feira, 6, o terceiro e o quarto episódios da série 'Antônio de Portão - O santo popular', produzida pelo jornalista e produtor de conteúdo audiovisual Paulo Coutinho.

No 3º episódio: Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Portão. As muitas denominações dadas a Santo Antônio é o tema deste episódio. Em qualquer cidade brasileira, principalmente no Nordeste, existe uma paróquia devota de Santo Antônio. A série é produzida pelo jornalista e produtor de conteúdo audiovisual Paulo Coutinho.

O 4º episódio trata da fama de Antônio como “Santo Casamenteiro”, ou seja, aquele que arruma um parceiro ou parceira para alguém, que é apenas uma das muitas virtudes dele. Santo Antônio tem uma importância muito maior para a Igreja do que ser reconhecido apenas como “Santo Casamenteiro”. A série é produzida pelo jornalista e produtor de conteúdo audiovisual Paulo Coutinho.

