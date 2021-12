Confira o 11º episódio da série sobre a vida de Santo Antônio

O Portal A TARDE apresenta nesta terça-feira, 11, o 11º episódios da série 'Antônio de Portão - O santo popular', produzida pelo jornalista e produtor de conteúdo audiovisual Paulo Coutinho.

Episódio 11: Com a proximidade do 13 de junho, data que acontece a missa solene e a procissão, é hora de agradecer. São muitas as pessoas envolvidas, famílias inteiras - pais, mães e filhos - e organizadores começam os preparativos com muitos meses de antecedência. Nos dias mais próximos da festa, a igreja matriz fica bastante movimentada e até as celebrações são suspensas. Tudo para que o resultado seja o melhor possível.

Da Redação

