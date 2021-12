Confira dicas de cardápio equilibrado e liberado para o São João

Seja pelos festejos, encontros familiares ou pela mesa farta, o São João é uma das épocas mais esperadas do ano. As comidas juninas são, com certeza, um dos pontos fortes desta tradicional comemoração.

Arroz doce, bolo de fubá, cocada, bolo de aipim com coco, pamonha e a queijadinha estão entre as comidas preferidas desta época e possuem valor calórico muito alto, como explica a nutricionista da Hapvida, Geilma Rocha.

Segundo Geilma, mesmo com alto valor calórico, as comidas do São João são produzidas a partir de ingredientes que possuem importantes benefícios nutricionais e, se consumidos da maneira correta, podem trazer benefícios ao organismo.

Um dos queridinhos do São João, o amendoim é uma excelente fonte de gorduras boas que auxiliam no bom funcionamento do corpo, sobretudo na redução do colesterol, e o aipim e derivados da mandioca, itens ricos em carboidratos.

“O interessante do aipim é que ele é rico em fibras solúveis e ajuda na modulação e controle do colesterol”, comenta Geilma.

Também tem o milho que, além de saboroso e de ter um custo acessível,é versátil, podendo ser ingrediente de receitas doces e salgadas, como ensina a nutricionista das Clínicas Clivale, Izabela Guimarães.

“Falando das características nutricionais, o milho possui antioxidantes, sobretudo a luteína e zeaxantina, responsáveis pela coloração amarela dos grãos, estas substâncias servem para promover a saúde dos olhos”, explica Izabela.

Confira algumas receitas

Canjica de milho “do bem”

1 xícara (chá) de milho para canjica

2 litros de água

1 xícara (chá) de leite desnatado

1 xícara (chá) de leite em pó desnatado

3/4 xícara (chá) de coco seco ralado

3 colheres de sopa de açúcar de coco

1 pitada de sal

Canela em pó à gosto

Modo de preparo:

Lave o milho e deixe de molho por duas horas. Transfira o milho para a panela de pressão com água e cozinhe por 1 hora. Escorra e reserve. Em uma panela, misture o leite líquido, leite em pó, coco ralado, sal, açúcar de coco e o milho. Leve ao fogo, mexendo até ferver e reduzir. Retire do fogo e polvilhe com canela.

Bolo de milho “tá liberado”

4 ovos

1/2 xícara de leite de coco caseiro

1 pote de 200ml de iogurte natural

2 xícaras de fubá

1/2 xícara de farinha OU farelo de aveia

3/4 de xícara de açúcar de coco

2 colheres de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

No liquidificador bata os ovos, o leite de coco e o iogurte natural até obter uma mistura homogênea. Em seguida adicione o fubá, a aveia e o açúcar de coco e bata novamente até obter uma massa lisa e homogênea, por último adicione o fermento. Despeje a massa em uma assadeira untada.

Asse em forno preaquecido a 180 graus, durante aproximadamente 40 minutos.

