Confira as atrações do Arraiá do Galinho neste domingo

O segundo dia de shows do Arraiá do Galinho promete animar ainda mais os amantes do forró que estão na contagem regressiva para o São João.

Neste domingo, 7, a programação tem início às 15h, com o show do grupo Asas Livres. Em seguida, será a vez de Thierry subir no palco do Wet'n Wild, na avenida Luís Viana (Paralela). A terceira atração é o sertanejo Danniel Vieira. A banda Estakazero, recordista em apresentações no evento, também faz parte da grade de atrações, complementada pela Calcinha Preta, que fecha a programação.

Os ingressos podem ser comprados nos balcões Pida e nos balcões Populares do A TARDE (shoppings da Bahia, Itaigara, Salvador, Salvador Norte e Paralela). Parte da verba será revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce.

Outra novidade do evento é que o público pode adquirir ingressos para o Camarote Pida no valor de R$ 40,00 para o domingo.

Neste sábado, 6, o evento levou milhares de pessoas ao Wet'n Wild para curtir dos shows de Simone & Simaria, Bell Marques, Tayrone Cigano, Gabriel Diniz e Seu Maxixe. Além disto, assim como no sábado, o público poderá contar com um esquema especial de transporte público.

Esta é a 26ª edição do Arraiá do Galinho, realizado pela TV Aratu em parceria com o Grupo A TARDE, que contará ainda com o tradicional concurso de quadrilhas. Este ano, as 18 quadrilhas participantes se apresentam na Praça da Revolução, no bairro de Periperi, nos dias 13 e 14 de junho, a partir das 9h. A entrada é gratuita.

