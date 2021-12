Confira a programação junina dos principais shoppings de Salvador

Chegou junho, chegou o São João, e forró pela cidade é o que não falta. Confira a programação junina dos principais shoppings da cidade e as atrações reservadas para as próximas semanas deste mês.

O Salvador Shopping (Caminho das Árvores) está com parte da programação inteiramente gratuita. No local, os visitantes podem conferir durante todas as terças e quintas-feiras do mês shows de trios de forró no pátio principal, sempre às 18 horas.

Nas sextas-feiras, a partir das 19 horas, o grupo Fulô de Baião vai ministrar aulas de dança para quem deseja aprender a dançar forró. As aulas são gratuitas, abertas ao público e no pátio principal.

Na próxima segunda-feira, 10, é a vez de as bandas Poizé e Flor Serena tomarem conta do espaço. Os dois grupos vão apresentar um repertório de sucessos e clássicos do gênero, a partir das 19 horas.

A terceira edição do Forrozinho, no estacionamento G1, está reservada para esse fim de semana. As bandas Seu Maxixe, Forró do Tico e Colher de Pau se apresentam amanhã. No domingo (9), o grupo Flor Serena retorna, ao lado dos cantores Dan Valente e Danniel Vieira.

O evento começa às 16 horas, e os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 a meia.

Há uma programação musical variada no Shopping Bela Vista também. Com a agenda programada para ter shows todos os dias da semana, o local recebe Kart Love, Soteroxote, Danniel Vieira e Léo Viana nos próximos dias.

Os shows são gratuitos, na praça principal, em horários variados.

O Shopping Itaigara, por sua vez, inicia e encerra a programação junina neste fim de semana. Hoje, 16 horas, tem a apresentação do Bamberg Cia. de Dança. Na sequência, às 17 horas, se apresenta o cantor Adriano Estilizado. Amanhã, 17 horas, a última apresentação fica por conta do Fábio Martins Trio.

No Shopping Paralela, a partir desta sexta-feira, 7, até o dia 29 de junho, às 18h, a programação conta com apresentação de diversos artistas. Sendo: Trio Castiga (07/06), Tio Barnabé (08/06), Resfulengo (09/06), Mudernin (14/06), Edd Bala (15/06), Xote Bacana (16/06), Belpa (21/06) e Trio Fuxiqueiras (22/06). As bandas Forró Tripolar (28/06) e Chá de Aroeira (29/06).

O Shopping Paseo também tem diversão garantida para toda a família com o São João dos Namorados. Além das apresentações com trio de forró às sextas-feiras de junho na área central do centro de compras (L1), diariamente os visitantes poderão saborear as delícias típicas juninas e se divertir com joguinhos das festas tradicionais, como pesque o peixe, jogo da argola, acerte o rabo do burro. O trio de forró itinerante circulará nos dias 7, 14 e 21 de junho, a partir das 18h30.

São João para a criançada

A Fazendinha Tac Tacs, localizada na praça central (L1) do Salvador Shopping, é um dos espaços dedicados ao público infantil. Lá, as crianças podem aproveitar o ambiente com estábulos, curral e árvores disponíveis enquanto o shopping estiver aberto.

O cenário contém brinquedos temáticos: galinheiro pula-pula, cozinha da fazenda, teatro de fantoches, piscina de bichinhos de pelúcia e lagoa de bolinhas. Além de fantasias de animais e brinquedos tradicionais como carrinhos, petecas e bonecas de pano à disposição no local.

As entradas do parque custam R$ 15 para 15 minutos; e R$ 1 para cada minuto adicional.

Já o Shopping da Bahia juntou o periodo de férias escolares e a tradição junina, o que resultou no Arraiá do Chico Bento. Um espaço interativo indicado para crianças de 3 a 12 anos, com atividades lúdicas típicas das cidades do interior do Brasil.

No espaço, barracas de pescaria, mira no porquinho, tiro no barril, mira no sapo e colheita no pomar, entre outras atrações. O acesso é gratuito, com entrada sujeita à lotação do espaço.

O Shopping Barra também investiu nas atrações para o público infantil. A praça Edvaldo Luz (L1) se transformou em um cenário animado com jogos infantis e oficinas artísticas para crianças.

Nos minicursos de artesanato voltados para temas juninos, os pequenos podem produzir estandartes, chapéus caipiras, barangandão (produção de brinquedos regionais) e de espantalhos.

Além destas, produção de desenhos e histórias são algumas das atividades que fazem parte da programação gratuita.

Dentro das atrações, haverá também quatro estações de brincadeiras com acesso pago. O jogo da laranja, acerte a argola, bola ao cesto e pescaria. Os ingressos custam R$ 3 por estação. O combo para as quatro estações sai por R$ 10.

Já o Shopping Paralela também conta com um parque junino para animar os pequenos. As crianças podem brincar de pescaria, argolinha e tiro ao alvo. O brinquedo gira-gira, um carrossel na horizontal com quatro gondolas e capacidade para até quatro pessoas, também proporciona diversão para os pequenos.

No Shopping Paseo, a garotada entrará no ritmo frenético do arrasta-pé no dia 21, a partir das 17h30, com o Arraiazinho do Paseo. Os eventos e brincadeiras têm acesso gratuito.

Festa junina no Centro

Nos shoppings do Centro da cidade tem mais forró, arraiá e atrações. Começamos pelo Shopping Center Lapa, com atrações diárias.

Hoje, às 14 horas, o cantor Léo Almeida se apresenta. Amanhã, às 11 horas, é a vez do Coral da Escola da Polícia Militar do Lobato.

Dinho do Acordeon, Del Feliz, Igor Serravale e Estakazero são alguns dos nomes que estão agendados para a próxima semana.

Todos os dias, no final de cada atração, serão realizadas aulas de dança gratuitas, na praça de eventos (L1). Aos sábados, as crianças poderão participar dos bailes infantis realizados pela Turma da Casinha de Brinquedo, a partir das 13 horas.

Ainda no Centro, próximo ao Center Lapa, o Shopping Piedade está promovendo o Arraiá que faz o Coração Pulsar, que contempla shows, aulões de dança, declamação de cordel e comidas típicas.

A programação reserva ainda apresentações de quadrilhas. A primeira vai ser a quadrilha Fonte de Vida (do Sesc), na próxima terça-feira, 11, às 17 horas. A quadrilha Tereco Teco será na quarta, 12, 15 horas. No mesmo horário, só que na quinta-feira, 13, a quadrilha Forrodoso.

Para mais informações sobre datas e horários das atrações, vale acessar os respectivos sites dos estabelecimentos ou se informar no local. Programe-se.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.

adblock ativo