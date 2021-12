Confira a programação de São João em Salvador e no interior

Quem deseja curtir o São João 2016 terá uma extensa lista de opções tanto na capital baiana quanto no interior do estado. As festas públicas e privadas chamam a atenção pela variedade de atrações. Separamos algumas delas.

Se quiser conferir a programação completa do interior, clique AQUI e acesse nosso especial.

Confira a lista:

PELOURINHO/TERREIRO DE JESUS

23.06

Orquestra Sanfônica, Adelmario Coelho, Cicinho de Assis, Dorgival Dantas e Val Macambira

24.06

Del Feliz, Nonô Curvelo, Flávio José, Targino Gondim e Tenison Del Rey

25.06

Virgílio, Estakazero, Zelito Miranda, Alceu Valença e Poiz é

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO/PARIPE

24.06

Filomena Bagaceira, Torres da Lapa, Jonas Esticado, Simone e Simaria e Tierry

25.06

Banda Forrozão, Canários do Reino, Cangaia de Jegue, Kart Love, Paula Fernandes e Jeane

SÃO FRANCISCO DO CONDE

23.06

Luan Santana, Colher de Pau, Salin e Banda e Rick e Rock

24.06

Cavaleiros do Forró, Torres da Lapa, Pirão de Fato e Suvaco de gato

25.06

Estakazero, Canários do Reino, Forrozada e Licor com Amendoim

28.06

Lucas Lucco, Daniel Vieira, Pegada da Chinela e Virada Louca

29.06

Simone e Simaria, Forrozema, Flor de Jasmin e Tio Barnabé

CAMAÇARI

23.04

Samyra Show e Forró 100% e Márcia Felipe



24.06

Adelmário Coelho e Torres da Lapa

Confira a lista das festas privadas que são destaques neste São João:

Santo Antônio de Jesus/ Forró do Lago

24.06

Bell Marques, Aviões, Wesley Safadao e Oito7nove4

Valores:

Arena (Meia): R$ 90,00

Arena (Inteira): R$ 180,00

Área Vip Open Bar: R$ 230,00

Camarote All Inclusive: R$ 370,00

Arena

Sem acesso à frente do Palco

Área Vip Open Bar

Serviço: Open Bar ( agua, refrigerante e Cerveja)

Com acesso à frente do palco

Camarote All Inclusive

Serviço: Open Bar ( Uísque 8 anos, Vodka Premium, cerveja, refrigerante e agua)+ Buffet ( Salgados, acarajé, espetinhos)

Com acesso à frente do palco)



Ibucuí/ Brega Light

24.06

Aviões do Forró, Ivete Sangalo, Trio da Huanna, Anitta, Léo Santana e Raneychas.

26.04

Wesley Safadão, Simone e Simaria, Banda Vingadora, Harmonia do Samba e Boteco das Amigas



Valores:

Individual Dia 24/06 R$160,00

Individual Dia 26/06 R$200,00

Descrição

DIA 26/06: Open Bar de Cerveja, água e refrigerante

* Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

** Ingressos sujeitos a Taxa de Serviço em todos os PONTOS DE VENDAS TICKETMIX

*** Para compras pelo site, acréscimo de 10% referente a taxas de vendas online.



Senhor do Bomfim/ Sfrega

De 24.06 a 26.06

Wesley Safadão, Dorgival Dantas, Vingadora, É o tchan, Simone e Simaria, Márcia Felipe, Saulo, Aviões do Forró, Matheus ne Kauan e Léo Santana.

23.06

Valores - Festa sem camisa

PISTA meia (bebida não incluída) R$ 109,00

PISTA inteira (bebida não incluída) R$ 218,00

CAMAROTE OPEN BAR (Cerveja , água , Refri) R$ 199,00

CAMAROTE SFREGA PREMIUM ( whisky 8 anos, vodka, frozen, cerveja, água de coco, água , refri) R$ 279,00

CAMAROTE GLAMOUR (whisky 12 anos, vodka importada, cerveja Devassa , espumante , vinho, frozen, energético, água de coco , água e refri) + Buffet de Comidas Gourmet R$ 509,00

24.06

Valores - Festa com camisa

PISTA open bar (cerveja, água, refri) R$ 159,00

PISTA INTEIRA open bar (cerveja, água, refri) R$ 318,00

CAMAROTE OPEN BAR ( whisky 8 anos, vodka, cerveja, água , refri) R$ 229,00

CAMAROTE SFREGA ALL INCLUSIVE ( whisky, vodka, espumante, frozen, cerveja, água de coco, água , refri) + buffet de comidas R$ 369,00

CAMAROTE GLAMOUR (whisky 12 anos, vodka importada, cerveja Devassa , espumante , vinho, frozen, energético, água de coco , água e refri) + Buffet de Comidas Gourmet R$ 559,00

25.06



Valores - Festa com camisa

PISTA open bar (cerveja, água, refri) R$ 159,00

PISTA INTEIRA open bar (cerveja, água, refri) R$ 318,00

CAMAROTE OPEN BAR ( whisky 8 anos, vodka, cerveja, água , refri) R$ 229,00

CAMAROTE SFREGA ALL INCLUSIVE ( whisky, vodka, espumante, frozen, cerveja, água de coco, água , refri) + buffet de comidas R$ 369,00

CAMAROTE GLAMOUR (whisky 12 anos, vodka importada, cerveja Devassa , espumante , vinho, frozen, energético, água de coco , água e refri) + Buffet de Comidas Gourmet R$ 559,00.

