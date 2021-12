Coelba reforça manutenção da rede elétrica para o São João

Com o objetivo de garantir a realização do São João na Bahia, a Coelba reforçou o trabalho de prevenção e manutenção da rede elétrica nos principais locais que recebem os eventos em todo o Estado.

Foi feita a manutenção de 11 mil quilômetros de rede elétrica, com inspeção de alimentadores, além de serviços básicos de prevenção, como poda de 400 árvores e inspeção termográfica e substituição preventiva de mais de 100 equipamentos.

Os circuito de abastecimentos de algumas cidade foram reforçados, como Euclides da Cunha, Alagoinhas, Paulo Afonso, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Itaberaba, Mucugê, Irecê, Brumado, Tanhaçu, Ibicuí, Itapetinga, Jequié, Itiruçu, Jaguaquara e Vitória da Conquista.

A partir desta sexta-feira, 21, as equipes que atendem as principais festividades entrarão em esquema especial de plantão. Também houve reforço do grupo, que em caso de ocorrência na rede elétrica, fará atendimento será imediato.

Também foram realizadas ações de segurança nas comunidades com orientações sobre uso de fogos, balões, bandeirolas e montagem de fogueiras. Em nota, a Coelba afirmou que está orientando a população a não utilizar adereços de decoração com materiais condutores de eletricidade e a não enfeitar ruas e praças com as típicas bandeirolas colocadas perto da fiação elétrica.

O órgão chama a atenção para a importância do cuidado com o aterramento elétrico e para que a ligação de barracas, camarotes, arquibancadas e palanques seja realizada por profissionais especializados. Além disso, a distância mínima de 2,5 metros deve ser mantida da rede elétrica, com atenção para o manuseio de equipamentos e acessórios metálicos próximos da fiação.​

