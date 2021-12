Clima junino toma conta dos largos do Pelourinho

Os festejos juninos no Pelourinho tiveram início na última sexta-feira,22. Os largos Tereza Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro D’ Água terão programação com cinco atrações que se apresentam por noite até o próximo domingo, 24.

Com a mistura de diversos estilos do tradicional forró, o público tem a oportunidade de assistir aos shows em espaços que oferecem infraestrutura para o evento. Os largos possuem bares e restaurantes preparados para atender a demanda do público que quer curtir a festa e, ao mesmo tempo, evitar os locais com grande concentração de pessoas.

A partir deste sábado, 23, além da programação dos shows que serão realizados no Terreiro de Jesus e Largo do Pelourinho, a Sala de Reboco também oferecerá uma programação especial. O local vai receber shows de Colher de Pau, Genard, Gabriela Freire, Forró de Boa e Swing do Lú. A programação nos largos começa sempre a partir das 17h e vai até 1h.

Valorização da cultura

O músico veterano Zelito Miranda revelou que ficou feliz com a ideia dos shows nos três largos. “Esses eventos nos largos incrementam o São João em Salvador e é algo muito positivo. Valoriza não somente os artistas, mas a festa como um todo e nossa cultura popular nordestina. É importante lembrar que existe toda uma economia criativa que circula e gira em torno desse eixo da festa”, afirmou.

A programação completa do São João na capital pode ser conferida neste link.

