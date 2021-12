Clima junino começa a tomar conta da cidade

Vermelho, amarelo, verde e azul: as cores típicas do São João já chegaram ao Centro Histórico de Salvador. A decoração junina do Pelourinho agrada aos soteropolitanos e turistas [confira aqui a programação do Pelô].

Os mineiros Vanessa Borgonha, 27, e Paulo Martins, 26, chegaram à capital na tarde desta sexta-feira, 17, e pretendem ficar até o próximo dia 2.

"Sempre foi nosso sonho vir a Salvador, mas a gente não gosta da agitação do Carnaval, por isso preferimos vir nesta época. O São João do Nordeste é muito bem falado lá em Minas. Juntamos a vontade de vir com as recomendações", descreveu Vanessa.

Para os comerciantes, a temporada junina é tão favorável quanto a dos festejos carnavalescos. Baiana de acarajé há nove anos, Maria de Sá disse que não tem medo de perder clientes da iguaria típica da cidade para os quitutes juninos.

"Quem vem para cá tem a intenção de consumir o que a gente produz, provar das nossas delícias. Quem já é daqui conhece nosso tempero, já conquistamos", afirmou, rindo.

Rio Vermelho

Se o festejo já chegou ao centro de cidade, na orla não seria diferente. Desde esta sexta, o Rio Vermelho recebeu a Feira Junina, que fica até domingo, 19. O arraiá funciona das 16h às 21h.

Quinze barracas que vendem comidas da época foram instaladas entre a Paróquia de Sant'Ana e o Teatro Sesi. Licor, bolos, beiju e canjica são exemplos de guloseimas encontradas por lá.

Uma das comerciantes que estão participando da feira, Orlanita Cruz já estava bem animada nesta setxa. "Foi uma alegria quando a prefeitura entrou em contato com a gente e nos convidou para vir para cá", contou, animada.

O som, que começa sempre às 18h, fica por conta do forrozeiro, compositor, violonista e arranjador Gereba Barreto e seus convidados. Os da noite desta sexta foram as cantoras Carla Visi e Vitória Sansis.

Barreto leva o projeto Forró de Caramuru ao palco Toca Raul, um espaço mais rasteiro, onde a ideia é dar um ar mais pé de serra ao show.

Ao lado do seu Trio Forró de Couro e Viola, o músico apresenta clássicos de Luiz Gonzaga e Trio Nordestino, além das próprias composições, como Rancheira, gravada por nomes consagrados no forró.

