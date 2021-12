Cinco rodovias são apontadas como as mais perigosas

Segundo a PRE, as rodovias estaduais com maior número de acidentes no São João do ano passado são as BAs 001 (Bom Despacho-Nazaré-Porto Seguro), 099 (Estrada do Coco), 093 (Simões Filho-Dias D'Ávila), 262 (Ibicuí-Vitória da Conquista-Anagé) e 522 (Candeias-São Francisco do Conde).

Respeitar os limites de velocidade e não ultrapassar em locais proibidos são orientações do órgão para evitar acidentes. A PRE informou que o policiamento será intensificado nas vias de acesso das tradicionais cidades com festejos juninos.

Na BA-523, a equipe de A TARDE observou alguns buracos na rodovia, que dá acesso a cidades da Grande Salvador. Segundo a Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia (SIT), o serviço de manutenção na estrada "já teve início, porém, devido ao mau tempo, foi interditado".

Informou ainda que está realizando intervenções, entre outras, nas BAs 026 (que dá acesso a Amargosa), 130 (Ibicuí), 878 (Saubara) e 511 (Capoeiruçu).

Quem passar pelas regiões oeste e sudeste da Bahia neste São João deve ficar alerta para trechos como os da BR-135, entre São Desidério e Correntina, e da BA-263 na Serra do Marçal, região de Vitória da Conquista. As duas rodovias têm longas extensões sem acostamento e locais onde o mato esconde as placas de sinalização.

"A Serra do Marçal, embora com pavimentação boa, pela grande quantidade de curvas, é sempre perigosa para quem não conhece", disse o chefe do setor de planejamento da PRE de Vitória da Conquista, tenente PM José Carlos Ribeiro.

A SIT informou que uma equipe iniciou na quinta-feira, 18, o serviço de manutenção, com roçagem e sinalização na Serra do Marçal, na BA-263.

