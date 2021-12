Chicabana vai agitar o São Pedro no Piauí

Após animar o São João de Castro Alves na terça-feira, 23, a Chicabana prepara para continuas as festas juninas de São Pedro. No dia 30, Kiko e sua trupe desembarcam em Água Branca, no Piaui.

Os meninos, que acabaram de gravar seu mais novo Cd ao Vivo no Sitio da Chica, anunciam agora a gravação do Dvd, no dia 4 de Julho, em São Luis do Maranhão.

