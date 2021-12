Casos de mutilação de mão ultrapassam os de queimados

Com a proximidade das festas juninas e, consequentemente, dos tradicionais símbolos da comemoração, como fogos e fogueiras, é preciso redobrar os cuidados para evitar possíveis queimaduras.

Na Bahia, no ano de 2014, a Unidade de Queimados do Hospital Geral do Estado (HGE) atendeu entre os dias 22 a 24 de junho, 41 pessoas feridas por explosão de bomba e 12 pessoas com queimaduras. Os dados são da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

O cirurgião plástico Carlos Briglia, que também atua como coordenador do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do HGE, afirma que não há uma preparação especial no setor para o período da festa, embora a demanda aumente em até 20%.

"Nossa demanda é sempre muito elevada. Temos uma média de quase três queimados por dia de internamento independentemente do São João. No período, a parte de queimados não tem maior procura como se espera, talvez cresça entre 10% e 20%, o que acontece também em outras épocas de festa do ano", explica

Mutilação

O médico chama atenção para um outro dado: na época junina as ocorrências relacionadas a mutilação de mão, ou seja, perda de todo o membro ou parte do dedo, desencadeada pelas bombas e fogos, têm um aumento significativo.

"As mutilações prevalecem sobre as queimaduras. Enquanto são registrados 20 ou 30 casos de pessoas queimadas; 60, por exemplo, dão entrada por mutilação. Isso acontece muito por causa das bombas" , diz.

É o que explica, também, o cirurgião plástico especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Queimados, Juiseppe Greco Júnior.

Ele conta que, caso haja uma queimadura, o ideal é que se evite o uso, conhecido popularmente, de substâncias como pasta de dente, manteiga ou café.

"Essas misturas podem até piorar a queimadura. O correto é que se use uma toalha limpa com água gelada para aliviar a dor. O que ajuda também a diminuir a intensidade naquele momento" , explica o médico.

Em casos de queimaduras graves, a primeira opção deve ser procurar uma unidade de referência para que sejam realizados os devidos tratamentos.

A prevenção citada pelo médico Juiseppe Greco é sempre investir na proteção. "Não deixar crianças sozinhas é essencial. Outra maneira é usar luvas quando for soltar rojão, por exemplo".

O especialista Carlos Briglia acrescenta que é preciso ter cuidados redobrados com as queimaduras de nível médio a grave.

"A queimadura grave é um trauma branco, que não sangra, mas é extremamente complexo quando é extenso. Isso porque desregula todos as funções normais do organismo como do pulmão, coração e rim. Quando algo queima, acontece ainda o choque da queimadura, o que provoca esse efeito" , explica o médico.

Cuidados especiais

Briglia afirma ainda que os casos de pacientes queimados são muito complexos. Isso porque eles precisam de um acompanhamento ambulatorial prolongado.

"De queimadura média para cima é necessário que seja realizada fisioterapia, uso de malhas, além dos tratamentos específicos" , detalha o médico.

Um ponto discutido pelo especialista é que, na unidade de queimados, "existem recursos cirúrgicos que ainda podem melhorar".

"Nós conseguimos salvar o paciente do choque da queimadura, por isso aqueles que morriam hoje não morrem mais. Os recursos de cobertura cutânea ainda são escassos, não que o HGE não disponha, porque a gente consegue pele de cadáver, por exemplo, mas não é o suficiente ainda para a gravidade da queimadura" , disse o especialista.

adblock ativo