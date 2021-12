Capital e interior se preparam para receber o São João

Só o calor da fogueira e do licor para esquentar as noites frias de junho. Na praça, o forró pé de serra e o sertanejo alegram a multidão, enquanto crianças soltam fogos. Falta um mês para o São João e, na Bahia, quem não gosta de forró, acaba não resistindo às comidas típicas ou à atmosfera da festa.

Entre festejos na praça e eventos particulares, na capital e no interior, não faltam opções para agradar todos os públicos. Em Salvador, além das festas gratuitas pela cidade, como no Pelourinho, alguns forrós particulares, as "festas de camisa", se destacam a cada ano.

No Pelourinho, os shows já começam no dia 17 de junho com Gilberto Gil, às 22h30, no Terreiro de Jesus. A programação da semana inclui também artistas como Alceu Valença, Zelito Miranda e Elba Ramalho.

Para quem não quer viajar, alguns eventos privados como o Arraiá do Galinho e Arraiá Salvador , realizado na Arena Fonte Nova, levam o clima junino para a cidade. No Galinho, vai ter Pablo, Calcinha Preta, Amado Batista e mais 13 atrações em três dias de festa. Já na Arena, Luan Santana e Simone & Simaria comandam a noite.

Na região metropolitana, o Forró da Perereca, em Candeias, e o Camaforró, em Camaçari recebem muita gente da capital e de outras cidades próximas.

No interior, as festas públicas ainda estão sendo definidas. Amargosa, que já confirmou sua programação e recebe um público grande todo ano, está com a rede hoteleira quase lotada, é o que diz Gil Rocha, assessor da prefeitura. "A maior parte das pessoas procura casas para alugar. A cidade possui oito pousadas e, apesar da procura, ainda temos muitas vagas".

Para quem busca o melhor preço, as taxas variam desde R$ 15 a R$ 30 (pista no Arraiá do Galinho), R$ 70 (pista no Arraiá Salvador), passando pelas arenas open bar de R$ 130 (Forró Bode) e R$ 160 (Forró do Piu-Piu), até os grandes camarotes de R$ 450 (Forró do Piu Piu) que incluem bebidas e comidas típicas.

Fim da tradição

Nos últimos anos, as grandes festas de São João têm trazido cada vez mais atrações de outros gêneros, como axé e pagode, reduzindo o espaço para o forró tradicional caracterizado pela zabumba e pela valorização da cultura nordestina. Além disso, o crescimento do forró eletrônico e universitário contribuiu para essa redução.

O cantor Virgílio conta que, há muito tempo, os forrozeiros de raiz perderam o apoio da rádio e da televisão. "A festa de São João virou um carnaval. Eu já dizia que nós, os cantores que falam de São João, da canjica e do licor, iríamos ficar de fora e outros artistas dominariam as festas. Fecharam as portas para os forrozeiros", revela.

Adelmário Coelho explica que as festas particulares, que têm como foco principal a questão financeira, não têm compromisso com a cultura. "São festas comerciais. Eles chamam quem estiver melhor na mídia, jamais quem vai trabalhar verdadeiramente com a cultura". E defende: "Não tem problema nisso. Eles podem fazer como quiser. Agora, as prefeituras municipais, que são responsáveis pela manutenção da cultura nordestina, devem se preocupar com isso".

O cantor acredita que, em alguns lugares, os papeis estão sendo invertidos. "Mas eu não sou contra a democracia. Deve haver espaço para artistas locais também, sem exclusão de estilosAinda bem que eu percebo que há uma parcela da juventude que compreende o problema e está mantendo essa chama acesa".

Danniel Vieira, que conquistou o público com o sertanejo, comenta que a diminuição das bandas tradicionais é um reflexo da queda de produção desse tipo de música. "Poucas bandas produzem, poucas pessoas trabalham com o forró, como Adelmário Coelho e Del Feliz. Há pouca coisa nova e esses trabalhos antigos não fomentam um novo mercado".

Para Virgílio, o problema é mais profundo e defende que muitas bandas de fora invadem o mercado local. "Quando eu comecei minha carreira, tinha tanto show que eu era obrigado a rejeitar alguns. Tinha poucos artistas de forró. Muita gente queria ser cantor de axé, eram as bandas que faziam sucesso. Assim que o axé teve uma queda expressiva, todo mundo mudou pro forró e cresceu o sertanejo universitário".

Crise nas festas

Outra dificuldade enfrentada pelos artistas do São João é consequência da crise econômica que atravessa o país, fazendo as festas caminharem a passos lentos. "As prefeituras estão mais apertadas, quase nada foi definido", conta Virgílio.

As festas municipais e financiadas pelo governo do estado deixaram de receber o apoio da Petrobras, que patrocinava todas os eventos nas cidades do interior. "Além disso, as cidades estão recebendo 40% a menos que o ano passado de repasse do governo federal", afirma Danniel Vieira.

Apesar de enfraquecida, a música tradicional do São João do Nordeste não vai deixar de existir. Salvo algumas cidades que tentam manter "a chama da tradição acesa", como afirma Adelmário, "se não, as próximas gerações não irão conhecer uma festa junina verdadeira". "É uma questão de sobrevivência do gênero e dos artistas", avalia Virgílio.

adblock ativo