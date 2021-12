Cantor Kevi Jonny inicia temporada de show em São João da Bahia

O cantor Kevi Jonny inicia sua temporada de shows para o São João, tanto em Salvador quanto no interior da Bahia. Serão cinco shows dentro de quatro dias, em diferentes municípios do interior da Bahia.

A primeira apresentação acontece na sexta-feira, 21, na Praça do Mercadão, na cidade de Seabra. Já no sábado, 22, o artista canta para o público de Maracás, na Arena Coperrecha, e ainda faz uma dobradinha no mesmo dia, cantando também na praça pública de Várzea Nova.

No domingo, 23, é a vez do artista tocar na cidade de Quijingue, em show também realizado em praça pública. A maratona de São João do artista se encerra em Senhor do Bonfim, quando o cantor se apresenta na segunda-feira, 24, na praça pública da cidade.

No repertório dos shows o artista vai tocar músicas autorias, como “Quanto Mais Eu Bebo” e “Motivo Para Beber”, além de grandes hits de outros artistas.

